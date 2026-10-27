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大陸熱賣加持 iPhone 18 Pro銷量高於17 Pro

中央社／ 北京27日綜合外電報導
在美國紐約市蘋果第五大道零售店舉行的「iPhone Duo」發表會上，新款iPhone 18 Pro亮相展示。歐新社
在美國紐約市蘋果第五大道零售店舉行的「iPhone Duo」發表會上，新款iPhone 18 Pro亮相展示。歐新社

根據市場研究公司Counterpoint調查，蘋果Apple）iPhone 18 Pro手機系列與去年同期推出的iPhone 17 Pro相比，上市後首3週全球銷量高出3.1%，主要受中國市場熱賣加持。

路透社報導，Counterpoint指出，iPhone 18 Pro系列上市初期在中國和印度等市場的買氣熱絡，在其他市場的表現則較為平淡，呈現不均狀況。

其中在中國，iPhone 18 Pro系列銷量較17 Pro系列大增29%，增幅居全球之冠。原因包括今年開賣時備貨量較去年多，以及中國手機製造商將打對臺的Android系統旗艦機提高售價，反推高iPhone新機需求。

若排除中國市場，iPhone 18 Pro系列開賣初期全球銷量增幅則小得多。其中在美國和日本，由於今年新機比去年新機貴，銷量分別少了4%和27%。

Counterpoint分析，美國消費者認為，iPhone 18 Pro的功能和設計與17 Pro相比缺乏重大升級，難以合理化漲價；而在日本，由於日圓貶值造成漲價效果放大，打擊需求。

以機型來看，iPhone 18 Pro Max在系列機當中的銷量占比達56%，比去年17 Pro Max的57%略降。

Apple iPhone 17 Pro 蘋果 手機

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