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大陸AI泡沫破裂！科創50指數重摔四成…外界憂「恐會續跌」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
科創50指數從7月高點回檔四成。路透
科創50指數從7月高點回檔四成。路透

全球科技股步履蹣跚之際，對AI需求及中國出口限制的憂慮，已經戳破中國AI泡沫，當地以AI股為主的科創50指數，從7月高點回檔四成之多，外界擔心股價恐怕還會續跌。

路透報導，科創50與中國晶片大廠，不到四個月來股價重挫40%，市值蒸發約4,800億美元。機器人製造商宇樹科技，8月掛牌迄今股價腰斬。長鑫存儲過去一個月來重挫25%。晶片製造商沐曦與摩爾線程，今年7月以來股價均對半下砍，一反去年上市時的分別跳增700%、400%。

基金經理人董寶珍說：「股市變成投機的瘋狂牛市，現在我們看到泡沫破裂」。

先前中國AI股漲勢，超越西方與其他亞洲市場。現在情勢反轉，跌幅也比美股深重，目前那斯達克指數僅從三周前高點拉回6%。

科創50的回顧性本益比，現在約為100倍，儘管低於高點時的近250倍，但由於那斯達克本益比僅30倍，投資人憂慮科創50還會續跌，之後才會好轉。

AI股暴跌，散戶受創慘重。海南省一名小企業老闆說，政府支持宇樹科技等公司，讓他有勇氣在股市大漲時敲進，現在他跟朋友都蒙受虧損。

投資人不滿北京當局支持的投資題材暴跌收場，許多人轉向防禦資產，可能會減少對科技業的股票融資。當局鼓勵民眾買股支持AI熱潮的政策，恐受打擊。蓮華資產管理投資長洪灝說：「如今情況會讓許多公司放棄掛牌。」

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