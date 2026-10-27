不跟進奧迪布局！保時捷排除赴美設廠 財務長親自說明「不划算」原因

德國跑車製造商保時捷（Porsche）今天表示，即使同屬福斯汽車集團的奧迪（Audi）計劃在美國興建新工廠，保時捷仍無意在美國生產汽車。

法新社報導，保時捷財務長布雷克納（Jochen Breckner）在財報電話會議中指出：「就目前情況而言，就算奧迪在美國設廠，我們也不打算將保時捷的生產移往當地。」

布雷克納提及：「考量到我們的產品種類繁多、生產量較低，以及所需的額外投資，在美國設廠對我們而言並不划算。」

奧迪、保時捷及其母公司福斯汽車集團（Volkswagen）已愈發重視美國市場，希望藉此抵銷中國市場銷量暴跌的衝擊。

奧迪執行長多爾納（Gernot Doellner）24日在一場共和黨造勢活動上表示，奧迪將在喬治亞州興建新廠，這是「進行長期投資」。

多爾納告訴歡呼的觀眾「我們看好北美市場」，當時美國總統川普就站在他的身旁。