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康寧財測佳！激勵股價盤前漲近2% 光通股也走揚
拜AI建設潮推升光纖需求之賜，康寧（Corning）上季淨利大增58%，本季財測也優於預期，激勵該公司股價在27日美股盤前走高近2%，光通股Lumentum與Coherent也跟漲。
康寧27日公布，第3季核心盈餘攀高36%至每股0.91美元，核心銷售也上揚19%至50.8億美元，雙雙優於市場預估。其中供給光纖產品的光通訊業務部門，銷售走升44%至23.8億美元；企業網路部門銷售更大增84%。
展望本季，康寧預估，核心盈餘為每股0.96至1美元，核心銷售在52億至53億美元，均擊敗預估。
康寧與AI基建熱潮密切相關，倘若AI建設出現憂慮，或AI投資浮現風險，對該公司來說，都不是好事。近來AI股走勢動盪，康寧仍保持樂觀，財務長施萊辛格表示：「預料我們將繼續有出色表現。」
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