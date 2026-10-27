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美銀等4投行提供2兆多元融資 助Anthropic買博通晶片

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國銀行等4家華爾街投資機構今天宣布，將提供630億美元（約新台幣2兆440億元）融資協助人工智慧（AI）開發商Anthropic採購博通的晶片和網路設備，為歷來最大AI融資案之一。路透
美國銀行等4家華爾街投資機構今天宣布，將提供630億美元（約新台幣2兆440億元）融資協助人工智慧（AI）開發商Anthropic採購博通的晶片和網路設備，為歷來最大AI融資案之一。路透

美國銀行等4家華爾街投資機構今天宣布，將提供630億美元（約新台幣2兆440億元）融資協助人工智慧（AI）開發商Anthropic採購博通晶片和網路設備，為歷來最大AI融資案之一。

路透社報導，美國銀行（Bank of America）、黑石（Blackstone）、花旗（Citi）和摩根士丹利（Morgan Stanley）在聲明中表示，這起交易的方式將是組成1個新的特殊目的公司（special purpose vehicle，SPV）來採購博通（Broadcom）的AI加速器和網路設備，再出租給開發大型語言模型（LLM）Claude的Anthropic，預計明年開始交貨。

這些放款方指出，鑒於博通正提供其「殘值（residual value）支援」，因此他們提供第一順位（first lien）抵押貸款或優先債，實際上為這起融資案提供重要擔保。

過往是由晶片製造商提供擔保，來吸收先進晶片與資料處理相關基礎設施等資產的可能貶值。

在AI算力需求與日俱增之下，支援的基礎設施有必要增加，這起交易凸顯銀行和與資產管理商在相關融資上扮演愈來愈重要角色。

美銀、花旗和摩根士丹利將負責安排這起融資案中第一順位抵押貸款；據2名知情人士透露，這部分規模約為435億美元，占融資總額的69%。黑石則將提供第二順位融資部分。

博通 晶片 Anthropic

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