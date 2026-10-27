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AI愈強…記者竟然愈重要？WSJ母公司執行長如是說

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
新聞集團執行長湯森指出，記者肩負著「寫下史上第一篇稿」的責任；AI則「在本質上是回顧性的」。路透
新聞集團執行長湯森指出，記者肩負著「寫下史上第一篇稿」的責任；AI則「在本質上是回顧性的」。路透

華爾街日報（WSJ）母公司新聞公司（News Corp）執行長湯森（Robert Thomson）表示，人工智慧（AI）無法取代人類採訪，隨著生成式AI快速崛起，網路充斥錯誤資訊與未經查證的內容，由人類主導的新聞工作反而更加重要。

湯森接受《讀賣新聞》訪問時指出，「新聞工作的任務在於反映當下」，記者肩負著「寫下史上第一篇稿」的責任；AI「則在本質上是回顧性的」，無法複製人類的採訪與報導。

湯森把經人類查證的新聞內容形容為訓練及維持AI模型不可或缺的「輸入資料」。他說，「AI本質上是精密的內容傳播網路，會重新利用他人的內容，再以高效率的方式散布」，但「AI是線性的，完全以模式為基礎」，相較下，人類具備橫向思考能力，能產生創意想法。

談到新聞編輯部對AI的運用，湯森表示，「人類參與」仍不可或缺，因為AI雖能提高背景資料蒐集與研究效率，但如何寫作，以及判斷哪些資訊重要，仍是記者的職責。

湯森也批評，AI企業投入鉅資採購半導體、電力和興建資料中心，卻未充分補償內容創作者。他說，「低品質內容長期而言對AI本身也有害」，因此內容創作者與科技公司之間的關係必須改變。

News Corp在這方面採取結合協商與法律行動的「拉攏加提告」（woo and sue）策略。對於OpenAI、Meta和Google等願意善意協商的企業，簽訂內容授權協議，同時對未經許可抓取或挪用旗下新聞內容的業者提告。

湯森說，若不採取行動，就等於「任由一套傷害新聞業與社會的體系延續下去」。他並強調，「削弱內容來源的可追溯性，就等於削弱文化與人類的理解力」，因此建立珍視新聞價值的法律先例，至關重要。

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