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Anthropic提交IPO「重振市場信心」 日韓股市領漲亞股

中央社／ 香港27日綜合外電報導
人工智慧（AI）巨擘Anthropic提交首次公開募股（IPO）申請，重燃市場對科技業的樂觀情緒，但亞股今天收盤互有漲跌，漲勢主要集中在日韓股市，科技股隨美股漲勢走高。路透
人工智慧（AI）巨擘Anthropic提交首次公開募股（IPO）申請，重燃市場對科技業的樂觀情緒，但亞股今天收盤互有漲跌，漲勢主要集中在日韓股市，科技股隨美股漲勢走高。路透

人工智慧（AI）巨擘Anthropic提交首次公開募股（IPO）申請，重燃市場對科技業的樂觀情緒，但亞股今天收盤互有漲跌，漲勢主要集中在日韓股市，科技股隨美股漲勢走高。

法新社報導，Anthropic是全球頂尖AI公司之一。該公司在提交的上市計畫中表示，今年上半年營收年增約1300%，但也示警相關安全風險。

Anthropic上市被視為檢驗AI熱潮能否轉化為獲利的重要指標。若市場反應不如預期，可能進一步削弱投資人的熱情。交易人士已開始質疑投入AI產業的鉅額資金是否合理，以及部分公司的財務狀況。

Anthropic在申報文件中列出AI產業的特有風險。近幾個月來，已有一連串報導指出，AI系統做出難以預料且有害的行為。

儘管如此，在美股上市的科技公司股價依然走高，帶動那斯達克綜合指數、標普500指數及道瓊工業指數同步上揚。

受晶片商SK海力士（SK hynix）及三星電子（Samsung Electronics）股價強勁上漲帶動，首爾股市盤中一度上漲逾4%。

在東京威力科創（Tokyo Electron）、愛德萬測試（Advantest）及軟銀（SoftBank）股價勁揚帶動下，東京股市上漲1.73%。

雪梨、台北及馬尼拉股市也收漲，但香港、上海、新加坡、威靈頓、曼谷及雅加達股市下跌。

亞股 Anthropic IPO 市場 科技股

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