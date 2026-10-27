記憶體供給吃緊…馬斯克示警「這時候」更嚴重：機器人需求將為地表最強

AI建設潮導致記憶體供給極度吃緊之際，億萬富豪馬斯克認為，機器人的記憶體需求更大，等到機器人量產時，短缺情況將更為惡化。

馬斯克26日在社群平台X表示，機器人的RAM需求，「將超乎地球的一切」，儘管超級智慧（AI）的需求將遠超於此，但SI幾乎全用於深太空運算（deep space compute）。

馬斯克發文回覆網友轉傳的Counterpoint Research報告。該機構預測到2030年人形機器人的DRAM需求，將是現在的20倍，每個機器人的內建記憶體也將增加一倍以上，從當前的19GB增至39GB。馬斯克不以為然，認為是「愚蠢的分析」，指出機器人需求會更高。

Futurum Equities的布魯爾（Shay Boloor）指出，這是記憶體利多。特斯拉每年生產1,000萬台Optimus機器人，每個機器人需要72GB記憶體，等於總需求約720PB（1PB相當於100萬GB）

布魯爾說，機器人使用低功耗記憶體，而非高頻寬記憶體（HBM），意味倘若AI市場擴出資料中心，美光和SK海力士的商機較大。