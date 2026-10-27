若AI支出放緩 韓央行示警晶片出口恐減千億美元

韓國央行數據顯示，若美國大型科技公司明年放緩對人工智慧（AI）的資本支出，韓國半導體出口額恐比原先預測減少500億至1000億美元（約新台幣1兆6000億至3兆2000億元）。

路透社報導，韓國央行在提交給國會議員安度傑（Ahn Do-geol，音譯）的書面回覆中，模擬了一項「悲觀情境」，以評估美系科技巨頭若縮減積極的基礎設施支出所帶來的經濟衝擊。

依據這個情境推估，突如其來的出口銳減將使韓國經常帳順差遠低於央行原先預估2027年的4300億美元，並導致韓國明年國內生產毛額（GDP）成長率下滑約0.4個百分點。

模擬情境假設韓國半導體出口單價下跌10%。

這項評估凸顯出外界對韓國高度仰賴晶片的日益擔憂；半導體目前約占韓國總出口額的一半。

報告指出，包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta與甲骨文（Oracle）在內的5大美國科技公司，合計資本支出正迅速增加，從去年的400億美元成長至今年估計的800億美元，明年更預計達到1100億美元。

不過韓國央行提醒，AI需求走向以及整體記憶體晶片景氣循環，依然存在相當大的不確定性。