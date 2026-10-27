聽新聞
0:00 / 0:00
若AI支出放緩 韓央行示警晶片出口恐減千億美元
韓國央行數據顯示，若美國大型科技公司明年放緩對人工智慧（AI）的資本支出，韓國半導體出口額恐比原先預測減少500億至1000億美元（約新台幣1兆6000億至3兆2000億元）。
路透社報導，韓國央行在提交給國會議員安度傑（Ahn Do-geol，音譯）的書面回覆中，模擬了一項「悲觀情境」，以評估美系科技巨頭若縮減積極的基礎設施支出所帶來的經濟衝擊。
依據這個情境推估，突如其來的出口銳減將使韓國經常帳順差遠低於央行原先預估2027年的4300億美元，並導致韓國明年國內生產毛額（GDP）成長率下滑約0.4個百分點。
模擬情境假設韓國半導體出口單價下跌10%。
這項評估凸顯出外界對韓國高度仰賴晶片的日益擔憂；半導體目前約占韓國總出口額的一半。
報告指出，包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta與甲骨文（Oracle）在內的5大美國科技公司，合計資本支出正迅速增加，從去年的400億美元成長至今年估計的800億美元，明年更預計達到1100億美元。
不過韓國央行提醒，AI需求走向以及整體記憶體晶片景氣循環，依然存在相當大的不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。