豪砸30億美元！輝達入股Meta 攜手擴大AI代理Muse合作

輝達和Meta在27日表示，雙方將合作擴大在Meta的Muse助理及Muse系列模型上的研究。輝達並表示，將向Meta 的股票增資案投資30億美元。Meta稍早宣布，發行新股的籌資規模從950億美元提高至975億美元，藉此支應AI投資。

根據Meta周一（26日）晚間發布的聲明，該公司已經發售125億美元特別股，每股50美元，並且發行總值250億美元的普通股，每股定價625美元，普通股發行規模已從原先規劃的225億美元上調。

此外，Meta也打算透過市價發行（ATM）計畫，進一步募資多達約600億美元，其中包含沒有投票權的C類股票。

另據一份聲明，輝達和Meta將擴大在Muse及Muse系列模型方面的合作，進一步提升AI代理的訓練和推論表現。另外，輝達表示，將投資30億美元參與Meta此次股權發行。

Meta也計劃擴大部署輝達Vera Rubin系統、Spectrum-X乙太網網絡和BlueField-4，以支援下一代AI代理的工作負載。雙方也正評估進一步合作的可能性，包括採用輝達的OpenShell參考架構及Sentry監控工具。

Meta先前表示，輝達、超微（AMD）與博通（Broadcom）已同意合計認購最高50億美元的普通股。Meta計劃將這筆籌資所得用於支持AI基礎設施投資，以及發展個人超級智慧。