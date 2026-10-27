GMO拒付駭客百萬美元 籲用戶關閉裝置電源

日本大型IT企業GMO網路公司的服務先前遭不當存取，且有用戶反映出現不明交易。駭客集團今天以GMO網路公司未應要求支付100萬美元（約新台幣3100萬元）為由，公開1個人的個資。

日本TBS電視台與日本放送協會（NHK）報導，駭客集團26日新發布的聲明要求GMO網路公司（GMOInternet）支付100萬美元。然而GMO網路公司已表示不會就範。

駭客集團今天中午過後發表新的聲明，公布疑似是GMO網路集團其中一名用戶的詳細個資，並揚言之後每天中午依序公開個資。

GMO網路公司接受日本新聞網（JNN）採訪時表示，「目前不評論個案，之後將持續調查受害狀況與蒐集資訊」。

目前不清楚駭客集團公布的個資真偽，不過駭客已經刊登寫有個人姓名等資料的資訊。

而GMO網路公司則呼籲用戶，「使用防毒軟體全面檢查裝置」、「隔離必要資料與網路並備份」、「關閉裝置電源」。

GMO網路公司也表示，已從25日起向部分客戶回收部分置，並請資安專家調查與解析，努力尋找因應方法，同時已向警方備案並推動合作。而且有人工智慧（AI）及資安公司主動提供協助。

日本財務大臣片山皋月身兼金融擔當大臣。她今天表示，與GMO遭不當存取事件有關的外匯保證金交易業者之中，已有5家公司通報受害。

經濟產業大臣赤澤亮正宣布，將在各地成立窗口，供中小企業免費諮詢資安事務。

數位大臣古川俊治在記者會上表示，「政府在接獲受害組織提供的各種資訊後，會視具體情況採取必要的支援措施或因應對策。警方也會在接獲受害通報後，視需要展開調查」。