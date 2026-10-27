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Anthropic揭8千億算力支出 誰大贏家？Google TPU占一半 台積電狂受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Anthropic承諾的晶片支出金額與占比。資料來源：彭博資訊。圖／與ChatGPT協作
Anthropic承諾的晶片支出金額與占比。資料來源：彭博資訊。圖／與ChatGPT協作

AI模型開發商Anthropic已正式申請股票首次公開發行（IPO），根據文件，Anthropic已承諾的未來多年運算資源支出約達8,000億美元，顯示Google與台積電將是主要受惠者。

Anthropic已簽訂多項合約，以取得用來打造及運作AI所需的算力和其他基礎設施。根據彭博資訊依照IPO公開說明書內容統計，相關承諾金額多達8,070億美元。

如果以各家晶片角度來看，上述承諾金額中，約一半與Google的TPU晶片有關，承諾金額4,010億美元至4,260億美元；約三分之一則用於輝達晶片，金額多達2,510億美元；14%則用於亞馬遜Trainium晶片，金額至少1,100億美元；3%用於超微（AMD）的GPU，金額逾200億美元。

Anthropic的IPO申請文件指出，先進製程產能集中在台積電手中，而且台積電目前的產能已無法滿足需求。彭博分析，更廣泛來看，無論哪一家業者的AI加速器最終提高市占率，先進製程產能都將成為受惠焦點。這也進一步加大台積電擴產的壓力。台積電已於10月15日維持2026年資本支出預估不變，仍為600億至640億美元。

上述這些承諾也凸顯Google在Anthropic供應鏈中的穩固地位，因為Anthropic對TPU的大部分支出承諾都無法取消。相較下，亞馬遜所占比重較小，但其中至少有1,100億美元的承諾支出同樣不可取消，合約期限延續至2036年。

此外，在這約8,000億美元的承諾支出中，各項合約的條款並不相同，以算力合約角度來看，Anthropic與SpaceX簽訂的算力租賃合約，期限至2029年，但自2027年起，只要提前90天通知，就可以取消。

對於無法取消的合約，即使Anthropic沒有使用相關算力，仍有義務支付費用。如果公司的成長速度跟不上這些承諾的擴張速度，可能面臨重大風險。

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