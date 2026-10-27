CNBC：日銀擬維持利率 但未來升息機率高

美國財經媒體CNBC近期訪問的專家均預期日本銀行（BoJ，日本央行）這週會維持政策利率1.25%不動，並預測日銀將為12月或明年1月的升息鋪路，因為日本通膨與薪資持續上升。

日銀9月18日在金融政策決策會議上決定調升政策利率至1.25%。這是繼今年6月會議後，時隔3個月再次升息。日銀預計於10月29日到30日召開政策會議。

CNBC本月14日到26日訪問16名經濟學家與分析師。

瑞士隆巴歐蒂（Lombard Odier）策略師李浩民（音譯，Homin Lee）表示，總體經濟因素支持日銀進一步緊縮貨幣政策。不過，他補充說：「鑑於日本國內債券市場脆弱，政策會議可能尚未形成足夠共識，支持連續升息。」

花旗研究（Citi Research）經濟學家中村宗助（音譯，Nakamura Sosuke）則認為，他尚未看到明確跡象顯示通膨加速到足以支持連續升息的程度。

去除價格波動較大的生鮮食品後，日本9月核心消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於8月的1.7%，且創下今年最高水準。除了日圓疲軟推高進口成本，能源價格也居高不下，進一步推升物價；儘管政府補貼抵銷能源上漲對消費者的部分影響，物價仍持續攀升。

根據日本政府最新公布的數據，日本8月實質薪資連續第8個月成長，年增1.5%。這也顯示薪資成長可能進一步帶動通貨膨脹。

日本財務大臣片山皋月據報上週告訴國會議員，日本「正處於邁向薪資上漲帶動持續性通膨階段的前夕」，同時也承認，進口成本上升也是推高物價的因素之一。

根據路透社與「日本時報」（The Japan Times）的報導，日銀預計在這次政策會議上宣布，已達成2%的「基礎通膨率」目標。