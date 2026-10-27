半導體需求強勁 韓國第3季經濟成長超乎預期
韓國央行韓國銀行（BOK，簡稱韓銀）今天公布的數據顯示，在半導體需求強勁帶動下，韓國第3季經濟成長超乎預期，實際增幅是預期水準的3倍多。
法新社報導，初步數據指出，韓國7月至9月的國內生產毛額（GDP）較上季成長1.0%，高於韓銀8月預測的0.3%。
韓銀表示，出口成長2.3%是推升經濟成長的主要動力，其中以半導體、機械及電氣設備表現最為突出。
設備投資也大幅成長4.1%，主要受晶片製造設備投資帶動。
與去年同期相比，韓國經濟成長了3.4%，略低於前一季的3.7%。
衡量購買力的實質國民總所得（GDI）較去年同期激增18.8%，創近49年來最大增幅，主要得益於半導體價格上漲。
受惠於晶片需求激增，韓國經濟今年第1季也曾創下逾5年來最快成長，季增1.7%。
彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析師權孝成（Kwon Hyo-sung，音譯）表示，這份數據印證了韓銀對經濟成長的樂觀評估，即晶片需求熱絡持續支撐出口與投資。
不過，分析師警告，韓國經濟成長仍高度仰賴半導體產業。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）資深經濟學家布魯赫德（John Bromhead）說：「風險在於，經濟成長仍高度集中於半導體產業，使韓國容易受到全球人工智慧（AI）支出放緩的衝擊。」
半導體產業熱潮也將韓國經常帳順差推升至歷史新高。
韓國第2季經常帳順差達1166億美元。這是自1996年開始有可比較紀錄以來，韓國單季經常帳順差首度超越德國與日本兩國的總和。
國際貨幣基金（IMF）預測，韓國今年全年經常帳順差將達4219億美元，在全球190個經濟體中排名第2，僅次於中國。
根據韓國政府數據，第3季半導體出口額年增218.7%，達1480億美元。
受華爾街股市上漲以及市場對AI熱潮重燃樂觀情緒所提振，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天開盤大漲逾4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。