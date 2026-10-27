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AI晶片旺、家庭卻無感 南韓Q3 GDP年增3.4% 民間消費近四年首度萎縮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓升息使金融情勢收緊，股市修正減損財富，加上就業持續疲弱，都壓抑消費。美聯社
南韓升息使金融情勢收緊，股市修正減損財富，加上就業持續疲弱，都壓抑消費。美聯社

南韓第3季經濟較去年成長3.4%，優於市場預期，AI晶片熱潮帶動出口和設備投資，但民間消費卻近四年來首度萎縮，家庭尚未普遍受惠。出口暢旺、通膨偏高，內需卻疲弱，也讓央行後續升息步調面臨考驗。

南韓央行周二公布，第3季國內生產毛額（GDP）年增3.4%，低於第2季的3.7%，但高於彭博調查原估的3.1%，。與前一季相比，GDP成長1%，高於第2季的0.6%。

央行表示，若第4季經濟規模維持第3季水準，今年全年成長率可達3.7%，高於8月預估的3.3%。央行將於11月26日更新經濟預測，目前預期今、明兩年成長率，都將明顯高於先前估計。

南韓央行南韓央行經濟統計二局局長李東元說，估計約一半經濟成長來自半導體。

第3季出口季增2.3%，主要受半導體、機械和電機設備需求帶動；進口增加2.4%。設備投資季增4.1%，遠高於前一季的0.2%，以半導體製造設備等機械投資為主；營建投資增加0.7%。

南韓今年前九個月出口已突破8,000億美元，超過去年全年紀錄，全年可望首次跨越1兆美元。依南韓產業部說法，南韓將成為繼美國、中國大陸和德國之後，第四個達到這項規模的經濟體。

央行預期，第4季出口和投資仍將強勁，明年晶片產量將進一步增加，價格也會繼續上漲，但漲幅放緩。三星電子和SK海力士本周將公布第3季財報。

民間消費第3季季減0.2%，扭轉前一季成長0.4%的走勢，也是近四年來首度下降。股市下跌使金融服務減少，主要車廠罷工也影響汽車購買。相較之下，政府消費季增1.9%，高於前一季的0.1%。

野村經濟學家朴正宇（Jeong Woo Park，音譯）說：「經濟成長看來亮眼，但還得看誰真正受惠。企業和政府受惠於半導體熱潮，增加了支出，一般家庭卻還沒享受到好處。」

他指出，升息使金融情勢收緊，股市修正減損財富，加上就業持續疲弱，都壓抑消費。他預期，第4季消費仍將低迷，晶片榮景未能普遍惠及家庭，涉及結構性問題，難以單靠半導體成長解決。

南韓中央大學教授宋洙榮認為，民間消費下降是高利率的「直接結果」。他說，富裕階層、三星電子和SK海力士表現良好，但只要央行維持鷹派立場，多數產業和消費者仍須承受高利率以及所得未見改善的壓力。

不過，央行看法較樂觀，預期晶片業者第4季配息，以及明年第1季發放員工獎金，將增加家庭所得，帶動消費逐步復甦。

通膨仍高 升息步調可能引發分歧

南韓央行上周將基準利率維持在3%。總裁申鉉松表示，在確信通膨將回到2%目標前，政策仍將維持緊縮。

9月消費者物價年增2.9%，排除食品和能源的核心通膨率為2.8%，雖都較8月放緩，仍明顯高於央行目標。首爾房價上漲和家庭債務增加，也使央行關注金融穩定風險。

彭博經濟研究預期，央行11月26日將升息1碼至3.25%。穆迪分析資深經濟學家布羅姆黑德（John Bromhead）也認為，經濟表現優於預期、通膨仍高，央行不太可能因消費疲弱而打消11月升息的念頭。

但民眾對經濟和房地產政策的不滿，已使總統李在明支持度近日下滑。政府去年6月收緊房貸限制，希望遏止家庭過度舉債，但首爾公寓價格仍持續上漲，近日漲幅才稍見放緩。民間團體批評，租屋和短租的費用愈來愈高，民眾反而更難安居。

南韓 GDP

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