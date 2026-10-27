快訊

陸軍偷漁船攜械叛逃大陸 1950年烏坵喋血槍戰檔案解密

台女日本河口湖遭割頸亡…疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見獲准

美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

聽新聞
0:00 / 0:00

AI鉅額籌資背後都有它！高盛參與2,100億美元大案 手續費上看數億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛處於AI投資超級循環的核心地位。路透
高盛處於AI投資超級循環的核心地位。路透

周一上午公布的三筆大型AI籌資案，背後都有高盛的身影。從Meta售股、SpaceX晶片融資，到Anthropic上市案，高盛參與的交易總額至少2,100億美元，預料可賺進數千萬、甚至數億美元手續費收入。

這家華爾街投銀共同主導Meta的950億美元股票發行案，獨家負責SpaceX這筆400億美元晶片融資案的架構設計，也獲選為Anthropic首次公開發行股票（IPO）案排名首位的主辦承銷商。Anthropic上市規模預料至少可比擬SpaceX今年6月的上市案。

高盛在Anthropic上市案取得重要地位，讓部分人士意外，因為先前擴大Anthropic循環信用額度的工作，是由摩根士丹利主導。

知情人士說，高盛和Anthropic的往來，由駐舊金山的投資銀行人員Nick Giovanni和Jung Min負責。Jung Min也是高盛服務輝達的主要成員。

華爾街銀行尚未詳列直接來自AI熱潮的費用收入，但企業搶籌資金，已帶動投資銀行事業。今年前九個月，五大業者的承銷收入合計約190億美元，其中股票資本市場收入增加48%，債券承銷收入成長13%。

高盛積極爭取這波商機，8月加入一項合作計畫，承諾為輝達客戶安排總額5,000億美元的AI晶片交易融資，也是這項合作中唯一的銀行。

在周一公布的SpaceX交易中，馬斯克旗下這家公司透過和阿波羅全球管理的租賃安排，購買輝達晶片。高盛負責設計融資架構，旗下資產管理事業管理的基金，也承諾投入資金。

另一位知情人士說，這筆交易和輝達合作計畫分開，是高盛幾個月前接到SpaceX來電後促成的。

今年6月，高盛擔任SpaceX創紀錄上市案的主辦承銷商，收取1億美元費用。這項成果來自資深投資銀行人員Dan Dees、Kim Posnett、David Ludwig和Susie Scher多年經營客戶關係。

彭博本月報導，高盛也因先前協助富裕客戶安排投資SpaceX，額外賺進數億美元績效費。

高盛另擔任Google母公司Alphabet逾800億美元股票發行案的顧問，這筆交易規模在歷來股票發行案中名列前茅。負責該案的主要銀行人員Posnett和Yasmine Coupal，也促成周一公布的Meta交易。

高盛去年成立由Pete Lyon和Mahesh Saireddy領導的資本解決方案團隊，協助整合資產管理、投資銀行，甚至交易事業的資源，為企業安排大型融資。

高盛總裁沃德倫（John Waldron）5月說：「我們認為，自己正處於這波投資超級循環的核心。」

高盛 SpaceX Meta Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

博通攜手華爾街巨人！敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

相關新聞

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

彭博報導，全球人工智慧巨頭Anthropic 26日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開發行（IPO）申請文件，內容警告全球絕大多數先進晶片仍集中在台灣製造，主要由台積電生產，一旦台灣發生軍事衝突、遭到封鎖、經濟脅迫或天然災害，都可能嚴重衝擊全球先進晶片供應，影響甚至持續數年。

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

Anthropic半年虧810億美元、恐提前籌資 近半營收靠三大科技巨人

Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。這家Claude開發商近半營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路，三家公司既是金主和供應商，也是競爭對手。

為AI攢錢！微軟開放6萬員工「自願離職」層級達副總 涵蓋全球四分之一人力

微軟周一（26日）表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案，這相當於全球逾四分之一的員工，藉此削減成本、調整人力結構，並協助支應大規模AI投資的資金需求。

AI鉅額籌資背後都有它！高盛參與2,100億美元大案 手續費上看數億美元

周一上午公布的三筆大型AI籌資案，背後都有高盛的身影。從Meta售股、SpaceX晶片融資，到Anthropic上市案，高盛參與的交易總額至少2,100億美元，預料可賺進數千萬、甚至數億美元手續費收入。

博通攜手華爾街巨人！敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

晶片大廠博通（Broadcom）已與美銀、黑石集團（Blackstone）、花旗與摩根士丹利敲定一筆630億美元的融資交易，用於為AI模型開發商Anthropic購買晶片提供資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。