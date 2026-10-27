AI鉅額籌資背後都有它！高盛參與2,100億美元大案 手續費上看數億美元

周一上午公布的三筆大型AI籌資案，背後都有高盛的身影。從Meta售股、SpaceX晶片融資，到Anthropic上市案，高盛參與的交易總額至少2,100億美元，預料可賺進數千萬、甚至數億美元手續費收入。

這家華爾街投銀共同主導Meta的950億美元股票發行案，獨家負責SpaceX這筆400億美元晶片融資案的架構設計，也獲選為Anthropic首次公開發行股票（IPO）案排名首位的主辦承銷商。Anthropic上市規模預料至少可比擬SpaceX今年6月的上市案。

高盛在Anthropic上市案取得重要地位，讓部分人士意外，因為先前擴大Anthropic循環信用額度的工作，是由摩根士丹利主導。

知情人士說，高盛和Anthropic的往來，由駐舊金山的投資銀行人員Nick Giovanni和Jung Min負責。Jung Min也是高盛服務輝達的主要成員。

華爾街銀行尚未詳列直接來自AI熱潮的費用收入，但企業搶籌資金，已帶動投資銀行事業。今年前九個月，五大業者的承銷收入合計約190億美元，其中股票資本市場收入增加48%，債券承銷收入成長13%。

高盛積極爭取這波商機，8月加入一項合作計畫，承諾為輝達客戶安排總額5,000億美元的AI晶片交易融資，也是這項合作中唯一的銀行。

在周一公布的SpaceX交易中，馬斯克旗下這家公司透過和阿波羅全球管理的租賃安排，購買輝達晶片。高盛負責設計融資架構，旗下資產管理事業管理的基金，也承諾投入資金。

另一位知情人士說，這筆交易和輝達合作計畫分開，是高盛幾個月前接到SpaceX來電後促成的。

今年6月，高盛擔任SpaceX創紀錄上市案的主辦承銷商，收取1億美元費用。這項成果來自資深投資銀行人員Dan Dees、Kim Posnett、David Ludwig和Susie Scher多年經營客戶關係。

彭博本月報導，高盛也因先前協助富裕客戶安排投資SpaceX，額外賺進數億美元績效費。

高盛另擔任Google母公司Alphabet逾800億美元股票發行案的顧問，這筆交易規模在歷來股票發行案中名列前茅。負責該案的主要銀行人員Posnett和Yasmine Coupal，也促成周一公布的Meta交易。

高盛去年成立由Pete Lyon和Mahesh Saireddy領導的資本解決方案團隊，協助整合資產管理、投資銀行，甚至交易事業的資源，為企業安排大型融資。

高盛總裁沃德倫（John Waldron）5月說：「我們認為，自己正處於這波投資超級循環的核心。」