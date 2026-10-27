快訊

台女日本河口湖遭割頸亡…疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見獲准

美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

煙花將轉強颱大迴轉！賈新興曝對台日影響 東北季風這天氣溫大跳水

聽新聞
0:00 / 0:00

博通攜手華爾街巨人！敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
博通已與多家銀行敲定一筆630億美元的融資交易，用於協助為AI模型開發商Anthropic購買晶片。路透
博通已與多家銀行敲定一筆630億美元的融資交易，用於協助為AI模型開發商Anthropic購買晶片。路透

晶片大廠博通（Broadcom）已與美銀、黑石集團（Blackstone）、花旗與摩根士丹利敲定一筆630億美元的融資交易，用於為AI模型開發商Anthropic購買晶片提供資金。

根據周一發表的聯合聲明，這筆交易將透過一家新設立的特殊目的公司（SPV）進行，上述金融機構將提供融資，用於購買博通晶片並出租給Anthropic。博通則將透過所謂的「剩餘價值擔保」（residual value support，或殘值擔保），為部分融資提供風險保障。

彭博本月稍早曾報導，博通與華爾街金融機構組成的融資聯盟，已開始籌措約600億美元的新資金，用於支持 Anthropic及其他企業的AI晶片採購，其中包括美銀、花旗與大摩等銀行。

這筆歷時數周逐步成形的融資案，一直受到華爾街與矽谷業界人士密切關注。由於反對資料中心的聲浪日益升高，加上外界對未來需求感到憂慮，市場希望藉此確認，投資者是否仍有意願支持AI基礎建設的擴張。

博通正尋求擴大晶片及其他資料中心設備的銷售，並且挑戰輝達（NVIDIA）；另一方面，Anthropic等AI公司對算力的需求也持續攀升。

這筆交易進一步擴大了AI基礎建設領域的舉債規模。迄今，業界為興建相關基礎設施已籌集數千億美元債務。儘管其中大部分資金用於建置資料中心，但專門為晶片與伺服器採購提供融資的交易也愈來愈多。

今年8月，輝達也宣布與六家金融業巨頭建立合作關係，其中包括黑石集團，目標是為AI基礎設施與GPU採購籌集超過5,000億美元的第三方資金。

博通 晶片 Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

馬斯克稱SpaceX籌得400億美元 預測新興雲端面臨整併潮

Anthropic半年虧810億美元、恐提前籌資 近半營收靠三大科技巨人

SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

相關新聞

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

彭博報導，全球人工智慧巨頭Anthropic 26日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開發行（IPO）申請文件，內容警告全球絕大多數先進晶片仍集中在台灣製造，主要由台積電生產，一旦台灣發生軍事衝突、遭到封鎖、經濟脅迫或天然災害，都可能嚴重衝擊全球先進晶片供應，影響甚至持續數年。

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

Anthropic半年虧810億美元、恐提前籌資 近半營收靠三大科技巨人

Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。這家Claude開發商近半營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路，三家公司既是金主和供應商，也是競爭對手。

為AI攢錢！微軟開放6萬員工「自願離職」層級達副總 涵蓋全球四分之一人力

微軟周一（26日）表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案，這相當於全球逾四分之一的員工，藉此削減成本、調整人力結構，並協助支應大規模AI投資的資金需求。

AI鉅額籌資背後都有它！高盛參與2,100億美元大案 手續費上看數億美元

周一上午公布的三筆大型AI籌資案，背後都有高盛的身影。從Meta售股、SpaceX晶片融資，到Anthropic上市案，高盛參與的交易總額至少2,100億美元，預料可賺進數千萬、甚至數億美元手續費收入。

博通攜手華爾街巨人！敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

晶片大廠博通（Broadcom）已與美銀、黑石集團（Blackstone）、花旗與摩根士丹利敲定一筆630億美元的融資交易，用於為AI模型開發商Anthropic購買晶片提供資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。