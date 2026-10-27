Anthropic IPO文件揭密 營收、風險與治理一次看

人工智慧（AI）公司、聊天機器人Claude開發商Anthropic今天公布首次公開募股（IPO）申請文件，正式啟動可能成為史上規模最大的IPO，最快可能在感恩節前一週上市。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這份長達400頁的招股說明書內容夾雜著前景與風險。文件指出，AI可能開啟嶄新的進步時代，重塑人們編寫程式、進行研究、建立財務模型與自動化日常任務的方式，甚至有助於治癒癌症等重大疾病。但與此同時，AI也可能帶來新型生物武器的威脅、破壞地緣政治秩序，並發展到超出「人類理解與控制」的程度。

Anthropic公布，計劃以股票代號ANT在那斯達克（Nasdaq）掛牌。雖然Anthropic對預期市值保持低調，但知情人士透露，目標區間落在1.5兆至2兆美元之間。

● 巨額虧損與飆升的營收

Anthropic的營收較去年同期狂飆1300%，截至6月30日的6個月內，公司營收達163億美元，遠高於去年同期的12億美元。

但公司同時披露，今年上半年淨損達807億美元，主要來自融資協議相關的會計調整。上半年運算與基礎建設費用直逼90億美元，遠高於去年同期的23億美元，更超過去年2025年全年記錄的73億美元。

至於營業虧損，上半年為6.93億美元，低於去年同期的21億美元。

儘管外界關注AI燒錢問題，但Anthropic手頭資源極為充裕。截至6月30日，公司持有的現金與等價物達1124億美元，占成立6年來所籌1411億美元資金的80%。此外，Anthropic還持有193億美元的各類證券短期投資，包括貨幣市場基金。

Anthropic在招股文件中表示，得益於營收快速成長與運算效率提升，資產負債表維持穩健。公司甚至在第2季實現了小幅的營運獲利，與主要競爭對手OpenAI虧損擴大形成鮮明對比。

● 40兆美元的商機與巨大風險

Anthropic並未明確列出「總體潛在市場」（totaladdressable market，TAM）規模，但文件內容暗示，AI可觸及的市場機會可能達40兆美元。這超越了馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今年稍早IPO時的28.5兆美元TAM紀錄。

另一方面，招股文件約有94頁討論各類風險，包括AI模型的行為與預期目標不一致，可能對現實世界造成危害。Anthropic表示，AI模型可能展現「自我保存」特性，規避被關閉，還會產生類似「勒索」的回應，試圖說服人類允許繼續運作。

Anthropic表示，已在服務條款中採取措施限制模型行為導致的責任，但也警告在某些情況下仍可能需要承擔責任。公司並提及，有可能發生傷害規模龐大到連保險也無法承擔賠償的「災難性AI相關事件」。

● 非傳統的公司治理結構

Anthropic的資本結構基本上排除了一般股東對公司重大決策的參與。

公司設置的「長期利益信託」（Long-Term BenefitTrust），將透過掌控Anthropic T類股的唯一一股，取得任命董事會多數席次的權力。

創辦人團隊則有權任命其餘董事，並透過一股擁有50.1%投票權的F類股，掌握提交給全體股東表決事項的決定權。

● 飆升的基礎設施成本

未來7至10年內，Anthropic必須支付超過4750億美元的計算資源合約，這些合約大多無法取消，無論實際用量為何。

最大受益方包括谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon），兩家公司未來幾年預計將分別獲得約1100億美元。馬斯克旗下的SpaceXAI至2029年也預計可獲得1205億美元，不過這份合約可由SpaceXAI或Anthropic任何一方提前90天通知取消。

Anthropic揭露，若將租賃晶片等交易納入計算，相關基礎設施支出可能超過7500億美元。