AI花多花少都難安心 城堡證券警告：市場押注過深 幾乎容不得差錯

城堡證券（Citadel Securities）指出，市場對AI投資押注過深，一旦龐大支出未能帶來預期回報，幾乎已沒有犯錯空間。

城堡證券歐洲、中東和非洲固定收益銷售主管Nohshad Shah在報告中寫道，科技股遭到拋售，可見投資人愈來愈要求企業證明，龐大的AI支出最終能帶來足夠獲利。

Shah寫道：「如今經濟和股市如此仰賴AI投資，幾乎容不得差錯，偏偏其他風險也正威脅造成衝擊。」

知名投資人對AI投資利弊的辯論日益激烈。城堡投資（Citadel）創辦人葛里芬（Ken Griffin）警告可能出現泡沫，黑石總裁葛雷（Jon Gray）則認為無須擔心，因為需求「幾乎呈拋物線般攀升」。

城堡投資共同投資長薩拉梅（Pablo Salame）在一場罕見專訪中說，AI革命所需的龐大資金，正碰上心存戒心、不願承擔全部風險的金融機構。

上周投資人大舉撤出AI投資，拖累科技股重挫。舉債成本上升，加上多項全球風險，使籌資更加不易，信用市場的避險訊號也升至一年多來最高。

在這種情況下，Anthropic周一提交首次公開發行股票（IPO）申請，將成為第一家以開發AI模型為主業的上市公司。

Shah指出，關稅、財政刺激措施和居高不下的能源價格，都增加AI投資的融資和營運成本。民眾反對興建資料中心，也可能使計畫延宕、成本上升。

美國至今仍能承受這些壓力，是因為企業獲利和信心維持強勁。但他說，AI投資和融資若持續萎縮，可能危及經濟成長和家庭財富，削弱經濟承受成本上漲的能力。

Shah的看法呼應葛里芬上周的談話。葛里芬說，美國企業正苦思，究竟該為AI花多少錢，又能從中獲得多少價值。

Shah寫道：「資本支出本身已成為兩面風險。削減支出，會讓人懷疑這波投資能持續多久……進一步增加支出，又會引發融資、執行和最終回報的疑問。」