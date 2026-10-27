Anthropic募資估逾千億美元 阿莫戴：偉大歷史機遇

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic下月將公開募股，市場預期集資金額將突破千億美元，新股定價可能超過200美元。執行長阿莫戴與公司創辦人鼓勵新股東，以成為歷史偉大機遇的一份子來看公司上市。

成立僅5年的Anthropic在26日公開募股計畫，預計下月中在那斯達克掛牌。從公司服務、營收到已簽署的合約，都展現全球人工智慧一哥的氣勢，募資金額可能超越6月掛牌的太空探索科技公司（SpaceX），成為史上最大規模IPO。

Anthropic募股書未說明集資金額與掛牌價，但仍為近期因鉅額投資與市場資金轉向等因素股價走低的AI上游業者打了一劑強心針，那斯達克與費城半導體指數26日分別漲0.82%、2.82%。

AI晶片及設備股英特爾（Intel）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）分別漲4.04%、2.39%、2.80%、2.33%；高寬頻記憶體業者美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）ADR上漲2.98%與4.09%。台積電ADR上漲2.31%。

Anthropic的AI服務項目廣及一般使用者到中小及大型企業。Claude大語言模型系列由一般AI聊天室到企業專用版，提供營運、財務、人事、銷售與法律管理等專業服務；軟體業者及工程師以Claude自主開發內部系統是主要營收來源，最尖端的Claude Code人工智慧編寫程式碼及Claude Mythos大型客製化高端模型，已是多國及國際企業追捧的項目。

Anthropic今年營收水漲船高，較一年前成長13倍，投資成本也暴增。紐約時報（New York Times）統計，Anthropic已簽署效期長達10年，總金額高達8070億美元的資料中心與雲端運算等合約，顯示市場有高度需求與公司營運的信心。

市場預測，Anthropic上市集資將超過1000億美元，屆時市值可達1.3兆至1.5兆美元，甚至有1.8兆至2兆美元的身價；Anthropic預計下月初展開新股行銷，各界初步估計，上市價每股可能超過200美元。

長期呼籲AI安全管理與熱衷公益的執行長阿莫戴（Dario Amodei），希望公司上市不僅是金錢與市值，而是未來的機遇。

他與公司共同創辦人在申請文件中呼籲未來持股人，不要單純從交易字眼去考慮購買Anthropic新股，希望股東以成為偉大機遇的一份子來看待上市，機器帶動人工智慧出現是人類歷史上開創性時刻之一。