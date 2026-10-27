AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

彭博報導，全球人工智慧巨頭Anthropic 26日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開發行（IPO）申請文件，內容警告全球絕大多數先進晶片仍集中在台灣製造，主要由台積電生產，一旦台灣發生軍事衝突、遭到封鎖、經濟脅迫或天然災害，都可能嚴重衝擊全球先進晶片供應，影響甚至持續數年。

Anthropic在IPO公開說明書中指出，全球絕大多數先進晶片製造產能集中在台灣，主要由台積電提供，這種高度集中的生產模式帶來重大風險，包括台灣與中國大陸的地緣政治緊張局勢、地震及颱風等天然災害，以及台灣電網、供水等關鍵基礎設施中斷，還有貿易法規與限制措施變動，都可能衝擊晶片供應。

Anthropic警告：「任何影響台灣的軍事衝突、關稅及貿易限制、經濟脅迫、封鎖或天然災害，都可能嚴重干擾全球先進晶片供應。由於興建替代晶圓廠並完成驗證需要時間，相關影響甚至可能持續數年。」Anthropic強調：「任何限制或延誤台灣或台積電先進晶片供應的情況，都將對其業務、財務狀況及營運成果造成不利影響。」

文件進一步指出，儘管美國等台灣以外地區正努力擴充先進晶片製造產能，但相關計畫仍處於初期階段，在「可預見的未來」，可能仍無法提供足夠的運算能力，顯著降低晶片產能高度集中的風險。此外，Anthropic坦言，台積電過去曾因先進晶片需求旺盛，無法完全滿足市場產能需求，導致Anthropic有時無法及時取得足夠數量的晶片。

台積電已承諾在美國亞利桑那州投資2650億美元，興建先進半導體設施，並考慮在美國德州設立新的生產基地，但其大部分營運活動及供應鏈仍集中在台灣。

報導指，這些擔憂並非毫無根據。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）2024年估計，一旦台灣爆發戰爭，全球經濟可能蒙受高達10兆美元的損失。

儘管輝達及超微等晶片設計公司持續為AI產業提供運算能力，但其先進晶片仍須仰賴台積電製造。即使亞馬遜及Google自行設計AI晶片，也必須依靠台積電將設計轉化為實體產品，凸顯全球AI產業對台積電的高度依賴。

Anthropic並非唯一對台積電供應鏈風險提出警告的科技公司。全球AI晶片龍頭輝達過去也曾對台灣局勢表達擔憂，邁威爾科技（Marvell Technology）及博通（Broadcom）同樣曾揭露依賴台積電所帶來的風險。彭博經濟研究2024年估計，一旦台灣爆發戰爭，全球經濟損失可能高達10兆美元。

此外，Anthropic也點名南韓SK海力士、三星電子及美國美光科技，指出AI加速器所需的高頻寬記憶體（HBM），以及其他高效能記憶體產品，主要由這3家公司生產。儘管相關企業正積極擴充產能，但無法保證供應成長速度足以滿足需求，尤其當大型客戶或競爭對手提前鎖定大量產能時，更可能加劇供應不足問題。