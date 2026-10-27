今晨國際頭條一次看／魯拉連任引爆巴西股匯重挫 川普最新民調微升

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

魯拉意外連任震撼市場 巴西股匯重挫

Brazilian Markets Crash After Lula’s Surprise Election Win Stuns Investors

摘要

巴西總統魯拉意外連任後，巴西金融市場週一遭猛烈拋售。雷亞爾兌美元下跌近8%，創1999年以來最大單日跌幅；基準股價指數重挫14%，創新冠疫情初期以來最差表現，並觸發暫停交易。投資人原先押注魯拉落敗，期待新政府削減支出並鬆綁管制。

為何重要

巴西是拉美最大經濟體，選舉結果立即引發股匯重挫，顯示財政政策疑慮已快速反映在資產價格與新興市場信心。

華盛頓郵報

美國司法部第三度起訴柯米 指控任FBI局長時洩密

Justice Dept. charges James Comey, ex-FBI director, for a third time

摘要

美國司法部第三度對前FBI局長柯米提出刑事指控，這次在華府控以兩項罪名，指他2016年任內指示幕僚向紐約時報記者透露美國電子郵件監控的敏感政府資訊。檢方未經大陪審團，而是直接提出指控；柯米否認相關指控，表示將繼續抗辯。

為何重要

柯米是川普長期政治對手，一年內三度遭政府起訴；這次又未經大陪審團，進一步放大司法部政治化與檢察權界線爭議。

金融時報

魯拉意外勝選衝擊市場 巴西雷亞爾創1999年來最大跌幅

Brazil’s currency plunges most since 1999 after Lula’s surprise victory

摘要

魯拉以51.8%得票率意外連任，引發投資人對財政紀律的疑慮。雷亞爾週一重貶約8%至1美元兌5.41雷亞爾，Bovespa指數跌13.9%並一度暫停交易。市場原先預期佛拉維歐．波索納洛勝選後推動親商改革，如今轉而關注魯拉的人事與財政政策。

為何重要

魯拉勝選後市場首日反應劇烈，意味新政府財長人選與財政方案將成為穩住匯率、利率與外資信心的首要考驗。

衛報

內唐亞胡選前據報施壓軍方 要求對伊朗採取行動

Netanyahu reportedly pressured military to attack Iran in run-up to election

摘要

以色列27日大選前夕，總理內唐亞胡據報施壓軍方對伊朗採取行動。以色列12頻道稱，他與總參謀長薩米就一項可能引發對伊衝突的指令發生爭執；內唐亞胡否認，國防部也否認有攻伊計畫。民調顯示他的極右執政聯盟略微落後主要反對派。

為何重要

以色列投票前夕若軍事決策與選舉政治交織，不只牽動政權去留，也可能重新升高對伊朗衝突風險與中東安全壓力。

路透

川普支持率脫離歷史低點 民主黨期中選舉仍領先

Trump approval rises from record low to 32% ahead of midterm election, Reuters Ipsos poll finds

摘要

路透／Ipsos民調顯示，川普支持率由前一週歷史低點31%微升至32%。距11月3日期中選舉僅剩一週，登記選民若被問及國會選票支持哪一黨，民主黨以47%對36%領先共和黨；若計入未決定選民的傾向，民主黨仍以50%對41%領先。

為何重要

共和黨正力保參眾兩院多數，川普支持率低迷，加上民主黨在全國民調領先，可能加重共和黨守住國會控制權的壓力。

美聯社

川普赴密西西比州催票 共和黨期中選情拉警報

Live updates: Trump to rally in Mississippi as GOP midterm woes mount

摘要

川普週一赴密西西比州替共和黨現任參議員造勢，凸顯期中選舉最後一週共和黨的壓力。密州一向是共和黨鐵票區，但民主黨挑戰者仍形成強勁競爭；通膨、美伊戰爭及川普第二任期引發的不滿，正把更多原本安全的州推成競爭戰場。

為何重要

川普被迫到共和黨傳統強州催票，反映期中選舉戰場正在擴大；若失去國會控制權，將直接限制其任期後半政策推進。

（本文與AI協作）