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捷克低價進口包裹量3個月減81% 中國商品受關稅衝擊

中央社／ 布拉格26日專電

捷克海關數據顯示，來自歐盟以外國家、特別是中國的低價進口商品，近3個月數量大幅下滑。9月申報商品項目數降至260萬件，較6月的1360萬件減少81%。分析指出，捷克7月起對價值低於150歐元商品課徵關稅，為包裹量下滑的主因。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，歐盟自今年7月1日起，對來自歐盟以外、價值不超過150歐元（約新台幣5467元）的包裹，每件商品課徵3歐元（約新台幣109元）關稅，以改善歐洲與非歐洲電商業者的競爭條件。同屬歐盟國家的捷克，迄今已徵收6.6億克朗（約新台幣9.8億元）關稅。

根據捷克海關數據，6月申報的低價進口商品項目達1360萬件，7月降至360萬件，9月進一步降至260萬件。

捷克原先對價值不超過150歐元的歐盟以外進口包裹免徵關稅，但仍須繳納增值稅。隨著跨境電商快速成長，相關商品進口量大幅增加。2023年捷克進口約300萬件此類商品，2024年增至2300萬件，2025年更達1億500萬件，其中超過9成來自中國。

此外，歐盟自11月1日起，將對從歐盟以外電商平台進口的商品，每件加收2歐元（約新台幣73元）處理費，不論包裹價值多寡均適用。

顧問公司Moore專家豪克（Radovan Hauk）舉例，一筆訂單若包含3件不同商品，關稅合計9歐元，加上每件2歐元的處理費，總費用將達15歐元，超過360克朗；若再計入增值稅，總成本約440克朗。如此一來，消費者購買低價小商品的誘因將明顯降低。

豪克表示，捷克本土電商在新關稅上路前已呈現雙位數成長，今年6月成長率達12.6%。8月的成長加速，可能反映部分消費需求轉向捷克本土業者，但仍須持續觀察數據。

他預期，消費者對中國商品的需求將持續下降，但不至於完全消失。預測部分消費者除了轉向捷克本土電商，也可能改向同一跨境平台的歐洲倉庫購買商品，藉此避開逐件進口所增加的成本。

豪克指出，為大量採購或轉售而購物的消費者，則可能調整採購方式，使中國跨境電商逐漸轉向小型批發模式。未來市場競爭也將不再僅著重價格，而會更重視物流效率、退換貨便利性與售後服務。

他提醒，關稅收入增加並不代表問題已獲解決。危險商品流入及逃漏增值稅等情況，仍須仰賴更嚴格的查核機制，以及歐盟預計自2028年起推動的共同海關資料中心，才能進一步處理。

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