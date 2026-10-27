聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR二連漲 較台北交易溢價16%
台積電ADR周一上漲1.4%，收在424.37美元，較台北交易溢價16%。
台股連續四日休假期間，台積電ADR下跌1.7%，還一度在上周四重挫4.5%。
Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。
道瓊工業指數上漲146.42點，收52,361.58點，漲幅0.3%；標普500指數上漲53.09點，收7,676.77點，漲幅0.7%，結束連兩日跌勢；那斯達克綜合指數上漲214.04點，收26,169.38點，漲幅0.8%。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,765.79 +1.40 2,385.00 +15.97
日月光投控 ASX 650.27 +3.15 654.00 -0.57
聯電 UMC 125.00 +1.54 125.50 -0.40
中華電 CHT 156.87 -0.76 158.00 -0.71
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。