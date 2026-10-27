台積電ADR二連漲 較台北交易溢價16%

台積電ADR周一上漲1.4%，收在424.37美元，較台北交易溢價16%。

台股連續四日休假期間，台積電ADR下跌1.7%，還一度在上周四重挫4.5%。

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

道瓊工業指數上漲146.42點，收52,361.58點，漲幅0.3%；標普500指數上漲53.09點，收7,676.77點，漲幅0.7%，結束連兩日跌勢；那斯達克綜合指數上漲214.04點，收26,169.38點，漲幅0.8%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,765.79 +1.40 2,385.00 +15.97

日月光投控 ASX 650.27 +3.15 654.00 -0.57

聯電 UMC 125.00 +1.54 125.50 -0.40

中華電 CHT 156.87 -0.76 158.00 -0.71