快訊

中職／頂新魏董1句「精心策畫」傷害2隊 蔡其昌：和球迷一樣無法認同

為AI攢錢！微軟開放6萬員工「自願離職」層級達副總 涵蓋全球1/4人力

台南70年「江川肉燥飯」年底熄燈！背後原因曝光 網友直呼：太扯了

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR二連漲 較台北交易溢價16%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一上漲1.4%。路透
台積電ADR周一上漲1.4%。路透

台積電ADR周一上漲1.4%，收在424.37美元，較台北交易溢價16%。

台股連續四日休假期間，台積電ADR下跌1.7%，還一度在上周四重挫4.5%。

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

道瓊工業指數上漲146.42點，收52,361.58點，漲幅0.3%；標普500指數上漲53.09點，收7,676.77點，漲幅0.7%，結束連兩日跌勢；那斯達克綜合指數上漲214.04點，收26,169.38點，漲幅0.8%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,765.79 +1.40 2,385.00 +15.97

日月光投控 ASX 650.27 +3.15 654.00 -0.57

聯電 UMC 125.00 +1.54 125.50 -0.40

中華電 CHT 156.87 -0.76 158.00 -0.71

台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

AI交易回暖提振大盤 美國股市收高

相關新聞

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

彭博報導，全球人工智慧巨頭Anthropic 26日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開發行（IPO）申請文件，內容警告全球絕大多數先進晶片仍集中在台灣製造，主要由台積電生產，一旦台灣發生軍事衝突、遭到封鎖、經濟脅迫或天然災害，都可能嚴重衝擊全球先進晶片供應，影響甚至持續數年。

美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

Anthropic半年虧810億美元、恐提前籌資 近半營收靠三大科技巨人

Anthropic上市申請文件顯示，營收快速成長，虧損和算力支出承諾也大增，可能須提前籌資。這家Claude開發商近半營收來自Google、亞馬遜和微軟的雲端通路，三家公司既是金主和供應商，也是競爭對手。

為AI攢錢！微軟開放6萬員工「自願離職」層級達副總 涵蓋全球四分之一人力

微軟周一（26日）表示，將向約6萬名員工提供自願離職方案，這相當於全球逾四分之一的員工，藉此削減成本、調整人力結構，並協助支應大規模AI投資的資金需求。

Anthropic募資估逾千億美元 阿莫戴：偉大歷史機遇

美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic下月將公開募股，市場預期集資金額將突破千億美元，新股定價可能超過200美元...

房價暴漲蔓延到福岡 日本遭「看不見的鄰居」入侵

日本福岡市新成屋均價一年暴漲三成，逼近東京郊區，九州整體新屋交易量更跌至10年低點，精華地段豪宅仍吸引外地資金。要住的人買不起，買得起的是不住的人，「看不見的鄰居」不只困擾日本，西班牙、加拿大等國也祭出政策，試圖把住宅重新拉回「居住」用途。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。