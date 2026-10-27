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美股收盤／Anthropic上市案點燃AI買氣 費半大漲2.8% AI疑慮仍在

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師提醒，市場周一雖稍微轉趨樂觀，但本周其他企業財報公布後，走勢仍可能反覆。路透
分析師提醒，市場周一雖稍微轉趨樂觀，但本周其他企業財報公布後，走勢仍可能反覆。路透

Anthropic提交上市申請，帶動美國股市周一收高，費城半導體指數大漲2.8%。但Meta擬售股籌資最多950億美元，股價下跌1.9%，市場對AI支出和融資的疑慮仍在。本周科技巨人財報和聯準會決策，將考驗這波反彈能否延續。

道瓊工業指數上漲146.42點，收52,361.58點，漲幅0.3%；標普500指數上漲53.09點，收7,676.77點，漲幅0.7%，結束連兩日跌勢；那斯達克綜合指數上漲214.04點，收26,169.38點，漲幅0.8%。

Anthropic上市案帶動買氣 費半仍未收復本月失土

費城半導體指數上漲2.8%，但本月來仍下跌12.2%。光通訊業者Lumentum和Coherent分別上漲約8%和6%，科技類股上漲1.5%，在標普500十一類股中漲幅最大。台積電ADR漲1.4%。

Claude開發商Anthropic向美國證管會提交S-1上市申請文件，預計以「ANT」為股票代號，在那斯達克全球精選市場交易。該公司打算在11月16日當周上市，可能籌得至少1,000億美元，估值介於1.5兆至2兆美元。

申請文件揭露龐大虧損和強勁營收成長。儘管近日市場波動使部分企業延後上市，Anthropic仍推進計畫，成為檢驗投資人對AI接受程度的重要指標。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說，Anthropic上市案明顯重新點燃市場過去幾周欠缺的AI熱情，正式上市後的表現，將考驗投資人的態度和購買意願。

RWA Wealth Partners投資長鮑爾斯（JP Powers）則提醒，市場周一雖稍微轉趨樂觀，但本周其他企業財報公布後，走勢仍可能反覆。

Meta擬籌950億美元 市場追問AI支出能否持續

Meta計劃分批發行股票，籌措最多950億美元，支應AI資料中心、雲端算力和其他基礎設施建設。投資人仍擔心祖克柏的龐大資本支出計畫，股價下跌1.9%，收630.56美元。

微軟上漲1.5%，收532.60美元；亞馬遜上漲0.4%，收249.09美元；Alphabet下跌1%，收314.19美元。微軟也向美國等旗下6萬員工提出自願離職方案。

本周逾三分之一標普500企業將公布財報，包括Alphabet、微軟和亞馬遜。Treasury Partners的Richard Saperstein說，焦點在於這些企業未來打算為AI花多少錢，以及現金流量能否繼續支應，還是須發行股票和債券籌資。

摩根士丹利策略師指出，四大超大規模資料中心業者約占計劃中AI資本支出的75%。這些企業平均信用評等約AA、平均市值逾3兆美元，事業多元且長年獲利，仍有充裕空間進一步舉債。但其他AI業者未必有同樣的財務後盾。

新雲端業者漲跌互見 特斯拉大漲5.2%

馬斯克預言，數百家新雲端業者將面臨大批淘汰和整併，使相關股票盤前下跌，隨後部分收復失土。

CoreWeave收漲1.8%，報55.19美元，但本月仍跌35%；Nebius下跌3.4%，收153.27美元。馬斯克另稱，SpaceX已完成400億美元GPU債務融資；該公司和阿波羅全球管理控制的投資工具達成協議，為購買高效能晶片和資料中心相關設備籌資。SpaceX股價收跌0.4%。

特斯拉大漲5.2%，收在逾三個月高點。巴克萊將其評等從「持股觀望」調高至「加碼」。

聯準會料暫不升息 財報、經濟數據接連登場

聯準會周二展開政策會議，將於美東時間周三、台北時間周四凌晨公布決策。芝商所FedWatch工具顯示，市場預估本次升息機率為12.7%。

美國2年期公債殖利率上升3.2個基點至4.712%；10年期大致持平於4.987%；30年期下跌1.4個基點至5.3%。周四公布的經濟成長和通膨數據，以及11月3日期中選舉，也將牽動市場。

巴西選後股匯重挫 油價回落

巴西總統魯拉意外逆轉連任，使投資人擔心財政問題惡化，巴西幣里爾兌美元一度重貶逾10%，當地指標股價指數下跌約13%。

在美掛牌的巴西金融服務業者XP重挫48%，巴西國營石油公司Petrobras下跌14%，電商和支付業者MercadoLibre也收黑。

美元兌主要貨幣走強。黃金期貨上漲31.2美元，漲幅0.8%，收每英兩4,022.3美元。美國原油期貨下跌1.51美元，跌幅1.5%，收每桶101.76美元；布蘭特原油收在每桶近116美元。市場一方面評估美伊據報嘗試恢復外交接觸，另一方面關注葉門青年運動組織再度攻擊沙烏地阿拉伯。

天然氣併購帶動Range大漲 惠而浦盤後跌逾8%

EQT同意以近130億美元換股交易，收購同業Range Resources，擴大阿帕拉契盆地天然氣事業。Range大漲約18%，收53.56美元；EQT下跌1.4%。

華爾街日報報導，DoorDash收購Instacart的協商已進入後期，最快本周可能敲定。DoorDash下跌6.1%，Instacart上漲。

惠而浦因房市疲弱，預估全年每股虧損1.3美元，盤後股價下跌約8.5%。莫德納下跌0.6%，延續上周癌症疫苗試驗結果不如預期後的跌勢。

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