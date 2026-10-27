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AI交易回暖提振大盤 美國股市收高

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

人工智慧（AI）公司Anthropic提交首次公開募股的申請文件，帶動AI交易回暖，使美國股市主要指數今天收盤走高。

道瓊工業指數揚升146.42點或0.28%，收52361.58點。

標準普爾500指數上揚53.09點或0.70%，收7676.77點。

那斯達克指數攀升214.04點或0.82%，收26169.38點。

費城半導體指數大漲304.01點或2.82%，收11083.47點。

大盤 美國 那斯達克

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