聽新聞
0:00 / 0:00
AI交易回暖提振大盤 美國股市收高
人工智慧（AI）公司Anthropic提交首次公開募股的申請文件，帶動AI交易回暖，使美國股市主要指數今天收盤走高。
道瓊工業指數揚升146.42點或0.28%，收52361.58點。
標準普爾500指數上揚53.09點或0.70%，收7676.77點。
那斯達克指數攀升214.04點或0.82%，收26169.38點。
費城半導體指數大漲304.01點或2.82%，收11083.47點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。