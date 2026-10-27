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魯拉連任總統引投資人擔憂 巴西股市收盤暴跌近14%
巴西左派總統魯拉贏得連任，此大選結果讓投資人感到意外並擔憂會帶給國家債務更大壓力，當地股市Bovespa指數今天收盤重挫將近14%。
美聯社報導，投資人憂心魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）可能會增加政府開支，給國家債務帶來更大壓力。
巴西股市Bovespa指數盤中一度大跌超過17%，終場下挫28474.33點或13.88%，收176608.23點。
巴西昨天舉行總統決選，最終計票結果顯示，魯拉拿下51.8%得票率，右翼對手佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）則奪下48.2%得票率，後者為前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子。
選前民調預測佛拉維歐．波索納洛略占優勢，但目前他已經拒絕接受敗選。
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