魯拉連任總統引投資人擔憂 巴西股市收盤暴跌近14%

巴西現任總統魯拉逆轉勝，在25日的第二輪大選中爆冷，贏得史無前例的第四個任期。市場對右派上台整頓財政的期待落空，巴西股、匯市26日一開盤雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制，連黃豆、咖啡等農產品也同步走弱。左派的魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

2026-10-27 01:26