傳福斯考慮將中國車用軟體導入歐洲

德國「經理人雜誌」今天引述消息人士報導，福斯汽車可能將目前用於中國市場車款的軟體架構導入歐洲大眾化車款，此舉可能影響福斯與美國電動車新創公司Rivian的合作關係。

德國「經理人雜誌」（Manager Magazin）報導，福斯汽車（Volkswagen）與中國電動車製造商小鵬汽車合作、為中國市場車款開發的「中國電子架構」（China Electronic Architecture），未來可能成為集團旗下核心品牌福斯（VW）、斯柯達（Skoda）及Cupra新車款的基礎。

報導指出，福斯核心品牌負責人雪佛（ThomasSchaefer）預計將於27日向管理階層提出這項提案。提案涵蓋這3個品牌約3/4的次世代車款。這些品牌目前正積極擴大在歐洲的電動車產品陣容。

福斯婉拒對這項報導發表評論。

目前，福斯將中國市場與西方市場的軟體開發分開處理：中國市場採用與小鵬共同開發的架構，西方市場則與Rivian合作開發獨立技術。福斯對Rivian的投資金額高達58億美元，是執行長布魯莫（Oliver Blume）軟體策略的核心。

福斯在軟體開發方面一直難以跟上產業發展。集團旗下車款繁多，從大眾化品牌到奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）等高階品牌都有，增加了軟體技術擴大應用的難度，內部軟體部門Cariad也面臨相關挑戰。