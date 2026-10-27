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盧拉勝選後 巴西股市跳水17%
巴西聖保羅證券交易所指數（Ibovespa）周一發生的劇烈震蕩，甚至觸發了熔斷機制，交易暫停大約30分鐘。同時，美元兌巴西貨幣雷亞爾匯率飆升了12%。
本月初，在博索納羅贏得首輪投票後，巴西股市曾一度飆升至歷史高點。到了周一，股市又跌回到大約大選前的水平。
美國2008年次貸危機和2020年新冠疫情期間，巴西也曾啟動過熔斷機制。
巴西左翼陣營領導人盧拉在決勝的第二輪投票中，獲得了51.8%的選票，從而戰勝了他的右翼競爭對手、前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子弗拉維奧·博索納羅（Flavio Bolsonaro），後者的得票率是48.2%。
盧拉，這位80高齡的長者，即將開啟他的第三個總統任期。在他此前的執政期間，巴西曾實現創紀錄的就業率，有效控制了通脹，不過，公共支出也同時猛增，國家債務達到新的高點。
巴西民眾對購買力下降感到不滿，家庭債務不斷攀升引發各方的擔憂。為了抑制物價上漲，巴西是目前維持全球最高基准利率的國家之一。
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