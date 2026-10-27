新iPad mini功能升級 有助催出換機潮

蘋果26日發表新款iPad mini，搭載OLED顯示器、防水設計和更高效能的晶片。

法人看好，新款iPad mini功能大進化，有利催出換機潮，帶旺鴻海、仁寶（2324）等協力廠。

新款iPad mini也為接下來為期一周的產品發表拉開序幕，萬眾矚目的首款觸控螢幕MacBook Pro預料本周五（30日）前會亮相。

蘋果表示，新款iPad mini將於台灣時間29日凌晨1時開始預購，11月6日發售，起售價699美元，台灣起售價為新台幣22,900元。

新機採用8.5吋OLED螢幕，藉此提升畫面對比，是一大特色，並改善音訊系統，將喇叭放置到顯示器下方，使其成為首台具備IP67防水和防塵等級的iPad。

這款新機並搭載更新的A20 Pro晶片，比前一代的A17 Pro處理器升級，有午夜色和星光色兩種顏色可選。

另一方面，顯示器玻璃也可選擇標準版和奈米紋理版，儲存容量從128GB至512GB。