Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

臉書母公司Meta正尋求總計高達950億美元（約新台幣3兆元）的股權融資，以支應AI基礎建設及個人超級智慧投資，獲得輝達、超微和博通等科技三巨頭支持，合計認購最多50億美元的普通股。

Meta 26日早盤股價跌約1%。法人認為，Meta大筆銀彈上膛，有利後續衝刺採購AI晶片與伺服器，帶旺廣達（2382）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）等台灣協力廠。

Meta於26日發布聲明表示，將發行約350億美元的普通股與特別股，首批包含2.5億股存託股份，以及225億美元的Meta A類普通股。

Meta指出，每股存託股代表強制可轉換特別股的20分之一權益。

Meta並計劃透過市價發行（ATM）計畫，出售新設的C類無表決權股票，最多再籌集約600億美元。Meta上周發布財報時表示，這類無表決權股票，未來可用於支付併購及其他支出，預計明年1月開始交易。

在此之前，Meta將先以股票股利方式，向現有股東配發C類股；股東每持有一股原有Meta股票，就可獲配一股新的C類股，實質上相當於一拆二。

Meta執行長祖克柏近來透過積極招募人才，大幅重整AI業務並推出新產品，同時承諾投入數千億美元，建設支援AI模型所需的基礎設施。

Meta本次股票發行將由摩根士丹利（大摩）和高盛集團主導承銷。