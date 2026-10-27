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美股開高 科技業財報聚焦

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際市場在台股休市這幾天仍正常交易，美股四大指數26日早盤開高，加上國際油價也從高點回跌，因此儘管日、韓股市現貨當日仍同步收黑，期指均已翻紅。

費半指數上周五（23日）收盤反彈0.4%，26日早盤一度再漲逾1%，顯然已走出上周暴跌6.7%的陰霾；台積電（2330）ADR也是出現類似的走勢，繼23日漲1.5%，26日早盤再漲0.5%。

此外，國際油價26日早盤下跌約1%，從23日的大漲逾3%回跌，主要是中東局勢有緩和跡象，加上美國10年期公債殖利率繼上周四跌破5%的整數關卡後，26日早盤維持在4.96%附近。

當然，不可忽視的是，費半指數本月來跌約15%，而本周微軟、Alphabet和亞馬遜財報陸續出爐，將檢驗AI支出的資金來源和投資回報。三家公司營收預料均有兩位數成長，但阿波羅全球管理首席經濟學家斯洛克（Torsten Slok）直言，科技業以外的美國企業，至今從AI獲得的回報仍是「零」。  

超大規模資料中心業者今年資本支出預估約8,000億美元，舉債成本攀升，使市場更關注現金流量能否支應後續投資。

本周還有聯準會（Fed）將於台北時間周四凌晨公布決策，市場預期暫不升息，但12月升息機率約八成。油價逼近每桶117美元，加上通膨數據登場，都將考驗科技股能否止穩。

CoreWeave與部分AI資料中心及其他基礎設施項目相關的中小型公司的股價，26日早盤仍欲振乏力，因市場對其前景的憂心仍未止。這些公司近期的表現，也引發華爾街關於資本日益緊缺的討論，這可能進一步推高融資成本，並可能在未來引發融資問題。

儘管如此，許多投資者仍對該行業持樂觀態度。路透報導，投資機構Cherry Lane投資公司的合夥人梅克勒表示，整體而言，AI領域的營收數據依然非常強勁，關鍵在於這種增長的代價是什麼，以及這種增長能持續多久，「市場其實還沒有到開始區分贏家和輸家的地步。目前每天都只是圍繞這一大領域進行交易」。

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