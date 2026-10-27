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馬斯克大膽預言 新興雲端業將掀倒閉潮
SpaceX執行長馬斯克於社群平台X發文指出，若一家公司沒有可觀營收，要募得新資金將相當困難，屆時「可能多達200多家新興雲端業者（NeoCloud）將像孔雀魚一樣大批淘汰或整併」。他並強調，SpaceX不會收購任何新興雲端業者，這麼做「毫無意義」。
業界指出，新興雲端業者近兩年如雨後春筍般出現，主因全球對AI算力需求龐大，不僅北美前五大雲端服務供應商（CSP）大舉擴充算力，一般企業或政府等，也有大量AI算力租賃需求，具代表性的新興雲端業者包括CoreWeave、Nebius、Lambda、RunPod等。
新興雲端業者全力搶商機之際，馬斯克大潑冷水。馬斯克指出，「過去幾周，任何公司若沒有AI資料中心以外的可觀營收，幾乎都已無法從債市取得資金。」「200多家新雲端業者將像孔雀魚般大批淘汰和整併。」
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