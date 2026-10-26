巴西左派總統連任成功後股匯雙殺 股市開盤挫近17%

巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）連任成功後，股市今天開盤大跌近17%，巴西貨幣雷亞爾兌美元則重貶近12%。

法新社報導，魯拉以51.8%的得票率在昨天的決選中勝出，擊敗得票率48.2%的右翼對手佛拉維歐‧波索納洛（Flavio Bolsonaro）。佛拉維歐是遭監禁的前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子。

巴西股市Ibovespa指數今天大幅下跌，觸發暫停交易30分鐘，亦即用於「市場大幅下跌期間」的「熔斷機制」（circuit breaker）。

路透社報導，巴西貨幣雷亞爾（real）兌美元匯價在早盤即期交易中重貶近12%，創史上單日最大漲跌幅之一。

佛拉維歐‧波索納洛在本月初的第一輪選舉中，得票率居於領先，之後巴西股市一度飆至歷史新高，然而今天股市已跌破選前水準。