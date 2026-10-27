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南韓：暫不加入CPTPP

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓總統李在明表示，在他任內，南韓不太可能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。但他也說，儘管農、漁民感到挫折，南韓最終仍無法避免，必須加入CPTPP；因此南韓必須做好準備，減輕農漁民可能遭受的損失。

李在明26日與農林漁牧業代表開會，聽取業者對多個爭議問題的意見，包括是否成為CPTPP會員。本月稍早，他指示相關部會，今年不向CPTPP提出入會申請，並承諾要充分諮詢反對的農、漁民看法。

李在明說，南韓如果提出申請，需要取得所有12個會員國的同意，相當耗時，「在我任內無法達成的可能性高得多」。李在明的任期將於2030年6月屆滿。

加入CPTPP預期能增進南韓整體出口，不過農漁業將受到低價農漁產品開放進口的衝擊。李在明強調，南韓是個經濟仰賴出口的國家，擴大全球外銷市場非常重要，為了國家能「推進到下一個階段」，儘管有反對聲音，還是必須展開入會的基礎工作，政府將提供足夠資源給農漁業者。

根據南韓政府9月28日公布的報告，估計加入CPTPP開始生效的前15年，農產品每年平均損失7,100億韓元（5.36億美元）；漁業和林業的生產，每年別減少817億韓元和606億韓元。

南韓 CPTPP 李在明

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