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伊朗邀沙國、巴基斯坦及土耳其安全會談 中東緩和油價回落
伊朗邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高層安全與國防官員，26日在德黑蘭舉行區域安全會談，讓中東衝突升高疑慮暫獲緩和之際，美國總統川普25日受訪表示，「今天不會發動攻擊（伊朗）」，並預告「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。
隨中東緊張局勢稍緩，國際油價26日早盤普遍下跌，布蘭特跌1.3%至每桶115.26美元，西德州跌近2%至101.2美元。
對於美國是否與伊朗達成協議，或者再對伊朗發動攻擊，川普25日接受福斯新聞節目Sunday Morning Futures訪問時表示：「我必須做出決定：我應該徹底終結它—這很容易做到，還是我要達成協議？就這樣。我們不玩弄手段。」
不過，川普當日稍晚離開白宮時又告訴記者：「今天不會發動攻擊。」但也說，「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。
在此同時，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其的高級安全官員，預定26日與伊朗領導人會晤，試圖緩和緊張局勢，並為旨在防止中東爆發更大規模戰爭的談判注入新動力。這是沙國國防大臣一年多來首次正式訪問德黑蘭，也是三國8月簽署麥加共同防禦協定以來首次齊聚德黑蘭。
此次距美國期中選舉剩一周。川普曾多次暗示，可能會在選舉後恢復對伊朗的轟炸行動。
另據Roll Call網站的逐字稿，川普訪談時話鋒一轉告訴主持人柯德洛，表示如果美國有聰明的總統，那麼兩岸間的問題就不會存在，並再度提及台灣偷走美國全部晶片生意。
川普13日於阿拉斯加州助選時，也點名台灣「偷走美國晶片產業」，並說「台灣有很多錢」，以往的美國總統不願對晶片課徵關稅，但如今晶片廠商正返回美國投資設廠。
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