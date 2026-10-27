首家AI模型開發商申請掛牌上市 Anthropic IPO規模挑戰 SpaceX

美股動盪之際，Anthropic正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商。該公司希望IPO規模能打平或超越SpaceX紀錄。

據Anthropic 26日呈交美國證交會的文件，該公司預計在那斯達克全球精選市場掛牌，代號為「ANT」。

彭博資訊先前報導，該公司最快於11月9日當周啟動IPO行銷；知情人士透露，Anthropic期望IPO規模將追平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。部分人士估計，目前Anthropic價值約莫1.5兆美元，低於一周前的2兆美元。

Anthropic的IPO文件顯示，該公司虧損龐大，但營收成長火熱。今年上半年淨虧損激增至807億美元，主要是可轉債的公允價值攀升。同一時期營收為163億美元，第2季營收年增1,368%之多。

Anthropic主要鎖定企業用戶。申報文件指出，淨收入留存率（NRR）高達900%；NRR衡量既有客戶是否留下，並隨著時間提高支出。Anthropic是Claude模型的開發商。

Anthropic的IPO，預料將成華爾街評估AI業者價值的指標。儘管市場波動使企業延後掛牌，IPO市場轉趨冷清，該公司仍繼續推動掛牌。IPO能讓Anthropic取得公開市場的豐沛資金，來發展成本高昂的AI，以維持領先優勢。

AI產業前景備受質疑之際，Cerity Partners首席市場策略師雷本薩說，美國股市此刻亟需Anthropic IPO一炮而紅的激勵，證明AI題材有持久力。光是Anthropic能如期進行，就可讓市場少了一項令人憂心的顧慮。