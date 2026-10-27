聽新聞
0:00 / 0:00

首家AI模型開發商申請掛牌上市 Anthropic IPO規模挑戰 SpaceX

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Anthropic正式申請IPO，可望成為首家上市的先進AI模型開發商。（路透）
Anthropic正式申請IPO，可望成為首家上市的先進AI模型開發商。（路透）

美股動盪之際，Anthropic正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商。該公司希望IPO規模能打平或超越SpaceX紀錄。

據Anthropic 26日呈交美國證交會的文件，該公司預計在那斯達克全球精選市場掛牌，代號為「ANT」。

彭博資訊先前報導，該公司最快於11月9日當周啟動IPO行銷；知情人士透露，Anthropic期望IPO規模將追平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。部分人士估計，目前Anthropic價值約莫1.5兆美元，低於一周前的2兆美元。

Anthropic的IPO文件顯示，該公司虧損龐大，但營收成長火熱。今年上半年淨虧損激增至807億美元，主要是可轉債的公允價值攀升。同一時期營收為163億美元，第2季營收年增1,368%之多。

Anthropic主要鎖定企業用戶。申報文件指出，淨收入留存率（NRR）高達900%；NRR衡量既有客戶是否留下，並隨著時間提高支出。Anthropic是Claude模型的開發商。

Anthropic的IPO，預料將成華爾街評估AI業者價值的指標。儘管市場波動使企業延後掛牌，IPO市場轉趨冷清，該公司仍繼續推動掛牌。IPO能讓Anthropic取得公開市場的豐沛資金，來發展成本高昂的AI，以維持領先優勢。

AI產業前景備受質疑之際，Cerity Partners首席市場策略師雷本薩說，美國股市此刻亟需Anthropic IPO一炮而紅的激勵，證明AI題材有持久力。光是Anthropic能如期進行，就可讓市場少了一項令人憂心的顧慮。

SpaceX IPO Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

無懼美股動盪 Anthropic正式申請IPO

馬斯克：送全美兒童一股SpaceX

AI財富浪潮帶動美國慈善捐贈 資金流向備受關注

美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

相關新聞

無懼股海動盪！Anthropic申請IPO 募資規模挑戰SpaceX

在美股動盪之際，Claude開發商Anthropic昨天正式申請股票首次公開發行（ＩＰＯ），可望成為首家上市的先進ＡＩ模型開發商。該公司希望ＩＰＯ募資規模能追平或超越SpaceX創下的八五七億美元（約新台幣二點八兆元）紀錄。

伊朗邀沙國、巴基斯坦及土耳其安全會談 中東緩和油價回落

伊朗邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高層安全與國防官員，26日在德黑蘭舉行區域安全會談，讓中東衝突升高疑慮暫獲緩和之際，美國總統川普25日受訪表示，「今天不會發動攻擊（伊朗）」，並預告「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。

豐田汽車部署機器人軍團 對抗特斯拉與大陸勁敵

汽車巨擘豐田（Toyota）正運用20年來的機器人研發經驗，讓智慧機器人走向商業化，以對抗特斯拉與中國大陸的競爭同業，並將事業版圖拓展至汽車產業之外。

巴西總統意外連任股匯雙殺 黃豆、咖啡等大宗商品同步走弱

巴西現任總統魯拉逆轉勝，在25日的第二輪大選中爆冷，贏得史無前例的第四個任期。市場對右派上台整頓財政的期待落空，巴西股、匯市26日一開盤雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制，連黃豆、咖啡等農產品也同步走弱。左派的魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

馬斯克大膽預言 新興雲端業將掀倒閉潮

SpaceX執行長馬斯克於社群平台X發文指出，若一家公司沒有可觀營收，要募得新資金將相當困難，屆時「可能多達200多家新興雲端業者（NeoCloud）將像孔雀魚一樣大批淘汰或整併」。他並強調，SpaceX不會收購任何新興雲端業者，這麼做「毫無意義」。

Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

臉書母公司Meta正尋求總計高達950億美元（約新台幣3兆元）的股權融資，以支應AI基礎建設及個人超級智慧投資，獲得輝達、超微和博通等科技三巨頭支持，合計認購最多50億美元的普通股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。