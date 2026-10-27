現代大幅縮減美國製造

南韓現代汽車與工會達成協議，決定縮減原定將部分車型轉往美國生產的規模，且一口氣大砍逾六成，以保障國內就業，也為歷時數月的廠區重建協商畫下句點。

此舉也反映出，雖然全球車廠都面臨前進美國設廠、以規避關稅的壓力，但車廠管理層在面對強大工會時，海外擴產的腳步仍會受到實質的制約。

媒體26日報導，雙方簽署由就業穩定委員會擬定的協議，其中Palisade Hybrid休旅車轉往美國生產的數量，將由最初規劃的20萬輛，大砍63%至7.4萬輛。

現代汽車原本計劃利用美國廠產能，降低關稅成本並滿足市場需求。但工會擔心，大量移轉Palisade產能，恐影響國內工廠產能利用率與就業穩定，因此要求維持蔚山四廠作為Palisade主要生產基地。

協議也涵蓋蔚山一廠及四廠第二產線重建期間的產量與人力配置。重建後，一廠將停產現行Kona小型休旅車，Ioniq 5電動休旅車也將於明年9月前，移往新建電動車廠生產。

原本考慮在北美生產的Genesis GV70增程式電動車（EREV），3月起也改為在新建電動車廠生產。