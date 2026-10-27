豐田汽車部署機器人軍團 對抗特斯拉與大陸勁敵

汽車巨擘豐田（Toyota）正運用20年來的機器人研發經驗，讓智慧機器人走向商業化，以對抗特斯拉與中國大陸的競爭同業，並將事業版圖拓展至汽車產業之外。

英國金融時報（FT）報導，豐田投資人、M&G資產管理公司的維恩表示：「我認為豐田有機會成為全球最大的人形機器人公司。誰掌握軟體層，就能掌控全球製造業，豐田正在開發自家的大型行為模型……由於該公司業務規模龐大，內部累積了巨量資料。」

高盛分析師也有相同看法，認為豐田具備技術與量產專長，到2035年有望在全球人形機器人市場，拿下3%至8%市占率，相當於每年出貨量19萬至54萬台。

豐田高層主管正積極向全球投資人推廣機器人策略，包括在每年投資64億美元，部署40萬台機器人推動工廠自動化，並由生產部門主管領軍，成立專責機器人團隊。

知情人士說，豐田新社長近健太突然加強宣傳機器人的發展願景，原因是意識到必須加快腳步，不僅要在技術領域與中國競爭，也要在工廠現場迎頭趕上。

前豐田主管表示：「公司高層幾乎不再思考製造汽車的新技術，生產系統才是與中國競爭的關鍵之一，機器人是與中國製造較量的重點」。豐田不只要開發機器人，來強化生產能力，也喊出要成為「行動性」（mobility）公司，使營收擴及傳統汽車製造之外。

豐田原本對公開宣揚機器人計畫態度審慎，擔心員工怕丟掉工作，不過日本與其他主要經濟體勞動力短缺，使得此種限制逐漸鬆綁。

投資人表示：「豐田說首先要打造機器人，讓工廠自動化、解決勞動力短缺。該公司也在展現技術，這種作法可能成為範本與試驗案例，以便進一步發展」。車市成長空間縮小之際，投資人對人形機器人熱度大增，而且人形機器人的價格，可能遠高於新車。

然而，也有股東警告，豐田有許多創新結果不如預期，如氫能車到固態電池等。前豐田高層說，會長豐田章男是車迷，並非機器人迷，主要目標仍是強化企業事業，不需要脫離本業。

Bernstein分析師秋田正弘也指出，豐田特色似乎是整合機器人、AI、製程，變成更優異的作業系統，而非開發先進機器人。