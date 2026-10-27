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無懼股海動盪！Anthropic申請IPO 募資規模挑戰SpaceX

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導
Anthropic廿六日正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商，公司希望募資規模能打平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。路透
Anthropic廿六日正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商，公司希望募資規模能打平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。路透

在美股動盪之際，Claude開發商Anthropic昨天正式申請股票首次公開發行（ＩＰＯ），可望成為首家上市的先進ＡＩ模型開發商。該公司希望ＩＰＯ募資規模能追平或超越SpaceX創下的八五七億美元（約新台幣二點八兆元）紀錄。

根據Anthropic廿六日呈交美國證交會（ＳＥＣ）的文件，該公司預計在那斯達克全球精選市場掛牌，代號為「ＡＮＴ」。Anthropic的ＩＰＯ文件顯示，該公司虧損龐大，但營收成長火熱。今年上半淨損從一三○億美元激增至八○七億美元，主要是可轉債的公允價值攀升；上半年營收一六三億美元，遠高於去年同期的十二億美元，第二季營收年增百分之一三六八之多。這顯示儘管業務快速擴張，仍面臨龐大虧損。

彭博資訊先前報導，Anthropic最快於十一月九日當周啟動ＩＰＯ行銷；知情人士透露，Anthropic期望ＩＰＯ規模將追平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。部分人士估計目前Anthropic價值約一點五兆美元。

Anthropic執行長阿莫戴於二○二一年與一群曾任職OpenAI的研究人員共同創辦這間公司，公司主要服務企業用戶，今年在程式設計工具Claude Code，以及Claude Fable 5、Mythos 5等模型帶動下，業績快速成長。申報文件指出，Anthropic淨收入留存率（ＮＲＲ）高達百分之九百；ＮＲＲ衡量既有客戶是否留下，並隨著時間提高支出。

Anthropic的ＩＰＯ，預料將成華爾街評估ＡＩ業者價值的指標。儘管市場波動使企業延後掛牌，ＩＰＯ市場轉趨冷清，該公司仍繼續推動掛牌。ＩＰＯ能讓Anthropic取得公開市場的豐沛資金，來發展成本高昂的ＡＩ，以維持對OpenAI及Google母公司Alphabet等對手的領先優勢。

SpaceX 募資 Anthropic 華爾街

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