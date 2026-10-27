聽新聞
0:00 / 0:00

星將在岩洞儲存沙國原油

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

新加坡能源貿工部長26日表示，面對日益上升的資源民族主義風險，新加坡正推動供應來源多元化、增加儲備和建設新基礎設施，努力增強自身保障能力。

印尼上周削減了對新加坡的管道天然氣出口，宣稱是為了優先提高國內供應。新加坡能源市場管理局表示，國家供應充足，本輪削減量占每日天然氣需求的比例不到2%，無須擔心。

能源貿工部長陳詩龍在新加坡國際能源周的會議上表示，「我們可以保持冷靜，繼續穩步前行，」「家庭和企業可以放心，能源安全始終是我們最優先考慮的問題。」

陳詩龍表示，新加坡計劃擴大液化天然氣進口能力，以便從更多供應商採購天然氣，同時建設新的發電廠並增加燃料儲備，以防範潛在的供應中斷。他也說「新加坡無法完全免受全球或地區衝擊的影響」，「在供應緊張時，各國也可能優先滿足本國需求，這種資源民族主義趨勢尤其令人擔憂。」

在同一個場合，陳詩龍並宣布，將與沙國合作，讓原油將存放在裕廊岩洞，該設施位於新加坡南部的石化與煉油園區內。

陳詩龍表示：「這項安排將提升沙烏地原油在東南亞供應鏈的韌性，也有助於強化新加坡的能源安全與韌性，以因應供應中斷的情況。」

沙烏地國營石油公司Saudi Aramco執行長納瑟本月稍早表示，利雅德當局正與外國政府洽談，希望讓Aramco取得海外儲油設施的使用權。

此舉正值荷莫茲海峽與紅海航運受阻之際。這兩條航道是沙國原油出口的主要通道，此外，沙國一條重要輸油管線及其他能源基礎設施也遭到攻擊。

原油 新加坡 印尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國要把原油藏進新加坡地下岩洞！星國宣布明年合作 防美伊戰爭斷供

沙烏地原油2027下半年起存放新加坡 強化亞洲供應安全

葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

峇里島燃油供應一度吃緊 印尼檢視配送管理

相關新聞

無懼股海動盪！Anthropic申請IPO 募資規模挑戰SpaceX

在美股動盪之際，Claude開發商Anthropic昨天正式申請股票首次公開發行（ＩＰＯ），可望成為首家上市的先進ＡＩ模型開發商。該公司希望ＩＰＯ募資規模能追平或超越SpaceX創下的八五七億美元（約新台幣二點八兆元）紀錄。

伊朗邀沙國、巴基斯坦及土耳其安全會談 中東緩和油價回落

伊朗邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高層安全與國防官員，26日在德黑蘭舉行區域安全會談，讓中東衝突升高疑慮暫獲緩和之際，美國總統川普25日受訪表示，「今天不會發動攻擊（伊朗）」，並預告「你們很快就會看到伊朗衝突以某種方式結束」。

豐田汽車部署機器人軍團 對抗特斯拉與大陸勁敵

汽車巨擘豐田（Toyota）正運用20年來的機器人研發經驗，讓智慧機器人走向商業化，以對抗特斯拉與中國大陸的競爭同業，並將事業版圖拓展至汽車產業之外。

巴西總統意外連任股匯雙殺 黃豆、咖啡等大宗商品同步走弱

巴西現任總統魯拉逆轉勝，在25日的第二輪大選中爆冷，贏得史無前例的第四個任期。市場對右派上台整頓財政的期待落空，巴西股、匯市26日一開盤雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制，連黃豆、咖啡等農產品也同步走弱。左派的魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

馬斯克大膽預言 新興雲端業將掀倒閉潮

SpaceX執行長馬斯克於社群平台X發文指出，若一家公司沒有可觀營收，要募得新資金將相當困難，屆時「可能多達200多家新興雲端業者（NeoCloud）將像孔雀魚一樣大批淘汰或整併」。他並強調，SpaceX不會收購任何新興雲端業者，這麼做「毫無意義」。

Meta籌資950億美元 獲輝達、超微、博通支持

臉書母公司Meta正尋求總計高達950億美元（約新台幣3兆元）的股權融資，以支應AI基礎建設及個人超級智慧投資，獲得輝達、超微和博通等科技三巨頭支持，合計認購最多50億美元的普通股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。