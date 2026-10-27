星將在岩洞儲存沙國原油

新加坡能源貿工部長26日表示，面對日益上升的資源民族主義風險，新加坡正推動供應來源多元化、增加儲備和建設新基礎設施，努力增強自身保障能力。

印尼上周削減了對新加坡的管道天然氣出口，宣稱是為了優先提高國內供應。新加坡能源市場管理局表示，國家供應充足，本輪削減量占每日天然氣需求的比例不到2%，無須擔心。

能源貿工部長陳詩龍在新加坡國際能源周的會議上表示，「我們可以保持冷靜，繼續穩步前行，」「家庭和企業可以放心，能源安全始終是我們最優先考慮的問題。」

陳詩龍表示，新加坡計劃擴大液化天然氣進口能力，以便從更多供應商採購天然氣，同時建設新的發電廠並增加燃料儲備，以防範潛在的供應中斷。他也說「新加坡無法完全免受全球或地區衝擊的影響」，「在供應緊張時，各國也可能優先滿足本國需求，這種資源民族主義趨勢尤其令人擔憂。」

在同一個場合，陳詩龍並宣布，將與沙國合作，讓原油將存放在裕廊岩洞，該設施位於新加坡南部的石化與煉油園區內。

陳詩龍表示：「這項安排將提升沙烏地原油在東南亞供應鏈的韌性，也有助於強化新加坡的能源安全與韌性，以因應供應中斷的情況。」

沙烏地國營石油公司Saudi Aramco執行長納瑟本月稍早表示，利雅德當局正與外國政府洽談，希望讓Aramco取得海外儲油設施的使用權。

此舉正值荷莫茲海峽與紅海航運受阻之際。這兩條航道是沙國原油出口的主要通道，此外，沙國一條重要輸油管線及其他能源基礎設施也遭到攻擊。