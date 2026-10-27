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荷蘭導入AI 擬裁公務員

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

荷蘭政府計劃透過人工智慧（AI）主導的效率提升計畫，裁減2.5萬個公務員職位，目標是每年節省35億歐元（約39億美元）。

荷蘭中央政府的目標，是到2027年每年節省9億歐元、從2035年起每年節省35億歐元。根據政府26日發布的聲明，這相當於在未來幾年內裁減約2.5萬個工作機會。

負責推動荷蘭中央政府與公務員體系精簡與高效化的國務秘書范登伯格（Eric van den Burg）表示：「我們不能再繼續沿用過去的做法了。」「這就是為什麼我們要做出艱難的抉擇，打造一個真正高效的中央政府：更精簡、更聰明 、更小巧。」

儘管先前幾屆的內閣都承諾縮減公務員人數，但截至2025年底，政府官員人數仍已飆升至創紀錄的16萬人，比2018年增加41%。范登伯格說，這項效率提升計畫意味著到2035年政府約會減少16%員工。

荷蘭 公務員 中央政府

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