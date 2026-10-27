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巴西總統意外連任股匯雙殺 黃豆、咖啡等大宗商品同步走弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇林聰毅／綜合外電
巴西現任總統魯拉意外連任，市場對右派上台整頓財政期待落空，巴西股匯市26日一開盤雙雙重挫。（彭博）
巴西現任總統魯拉意外連任，市場對右派上台整頓財政期待落空，巴西股匯市26日一開盤雙雙重挫。（彭博）

巴西現任總統魯拉逆轉勝，在25日的第二輪大選中爆冷，贏得史無前例的第四個任期。市場對右派上台整頓財政的期待落空，巴西股、匯市26日一開盤雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制，連黃豆、咖啡等農產品也同步走弱。左派的魯拉能否兼顧社福支出、抑制赤字和債務攀升，將是安定投資人信心的關鍵。

巴西選舉法院25日宣布，魯拉以51.76%的得票率，擊敗獲得48.24%選票的佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro），四度當選總統。波索納洛是前總統波索納洛的長子，曾在10月4日首輪投票領先。

投資人先前押注波索納洛勝選，期待他比魯拉更積極削減支出、改善財政，資金因此湧入巴西市場。儘管波索納洛尚未完整提出削減支出的方案，交易員仍寄望他能改變魯拉偏重刺激消費、帶動成長的政策。

魯拉勝選後，市場期待落空。巴西赤字和債務增加，使利率居高不下，不僅令投資人不安，也加重家庭負擔，個人貸款違約率已升至近20年最高。

巴西Ibovespa指數26日早盤暴跌10%，觸發熔斷機制，暫停交易30分鐘，小型股指數重挫30%，寫史上最慘紀錄，里爾一度重貶逾12%，而貨幣貶值也將刺激該國農產品出口，預期全球市場供應將大增，國際黃豆、咖啡及糖等商品期貨價格也同步應聲下跌至少1%。

魯拉曾承諾調整財政，但尚未說明具體做法，也表明不會為了滿足金融市場的要求，犧牲社會政策。如何兼顧兩者，將是新任期的一大考驗。巴西經濟並非全無支撐。魯拉第三任期內，經濟成長屢次超出經濟學家預估，失業率7月降至5.4%，接近歷史低點。他也調高基本工資，增幅高於通膨，並透過稅制調整，減輕中低所得者負擔。

不過，通膨和生活成本上升，仍使很多民眾未能感受到生活改善。選前魯拉又加碼家庭補助、推動消費債務再融資等措施，後續如何支應，也將受到市場檢視。

巴西 股匯 波索納洛

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