新iPad mini亮相 22,900元起跳 有OLED螢幕還防水防塵

蘋果26日發表了新版iPad mini，搭載OLED顯示器、防水設計和更快速的晶片，為接下來為期一周的產品發表拉開序幕。

這台新平板電腦的定價為699美元（台灣定價為新台幣22,900元），特色是採用了8.5吋的OLED螢幕，將提升畫面對比。並且，這台裝置也改善了音訊系統，將喇叭位置放置到顯示器下方，使其成為首台具備IP67防水和防塵等級的iPad。

這款新機也將搭載更新的A20 Pro晶片，比前一代採用的A17 Pro處理器升級。外觀顏色有午夜色和星光色兩個選項。顯示器玻璃也可選擇標準版和奈米紋理版，內存空間範圍則從128GB至512GB。新機預購將從台灣時間29日凌晨1點開始，並將於11月6日發售。

這台iPad mini將為蘋果10月下旬的一系列產品發表揭開序幕。本周稍晚，該公司預計將會發表搭載了M6晶片的新款iMac和14吋MacBook Pro，並將在本周結束前發表首款觸控螢幕的MacBook Pro。