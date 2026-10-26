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美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

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美股早盤／Anthropic正式申請IPO...科技股走強 四大指數齊揚

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股26日早盤四大指數齊揚。路透
美股26日早盤四大指數齊揚。路透

美股26日早盤科技股走強、油價下跌，四大指數齊揚。投資人也準備迎接本周密集的企業財報，以及聯準會Fed）最新利率決策。

道瓊工業指數早盤上漲212點，或0.4%；標普500和那斯達克指數上漲0.3%；費城半導體指數漲逾1%；台積電ADR則上漲0.4%。

標普500等權重ETF，也重新站上50日移動平均線。

Anthropic 26日正式提交IPO申請，帶動晶片股及其他AI相關類股走高。輝達（Nvidia）上漲1.6%，美光科技（Micron）揚升1%；博通（Broadcom）漲0.9%%。

Meta宣布，正尋求總計高達950億美元的股權融資，已獲輝達等三家晶片巨頭支持認購，但該公司股價早盤逆勢下挫1.8%。

SpaceX 26日與私募巨頭阿波羅全球管理，簽署約400億美元的設備融資租約。馬斯克此前發文表示，新資金將用來買輝達晶片。SpaceX股價早盤下跌1%。

馬斯克也預言，新雲端業者將掀淘汰整併潮，拖累相關類股走低。CoreWeave早盤挫跌2%，Nebius Group摔4%。

至於其他科技股，Alphabet與微軟將於28日盤後公布財報，投資人評估持續增加的AI支出，以及不斷累積的訂單。

油價方面，布蘭特原油期貨下跌1.4%，報每桶115.02美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨則下跌2%，報每桶101.01美元。

市場也靜候Fed周三（28日）公布利率決策。聯邦基金利率期貨交易顯示，市場預估Fed按兵不動的機率達90%。不過，美國銀行（BofA）預期，Fed將升息1碼，並指出這將是一項「難度很高」的決定。

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