短債、新興債 有潛力

市場預期美國聯準會（Fed）本周可能維持利率不變，但12月仍有可能升息。在高利率可能持續更久的環境下，法人認為債券仍有投資機會，尤其看好短天期債及新興市場債；另外，可轉換公司債與股市連動高，最能受惠股市多頭行情。

Fed在9月升息1碼（即0.25個百分點），市場解讀為預防性升息。即使面臨升息環境，資金仍流向特定債券型基金，包括可轉債、證券化債券、亞洲債、新興市場債、邊境市場債券、美元貨幣基金等，都是國人青睞標的。

境外基金觀測站統計，在9月，境外債券基金以施羅德環球可轉換債券基金最吸金，單月淨流入18.3億元，其次是施羅德證券化債券基金的11.3億元、施羅德美元流動基金的11.2億元。

可轉債雖是債券，但與股市連動相對高，被稱為「進可攻、退可守」的資產類別。

這類型基金不配息，過往較不受國人青睞，但近年來國人投資習慣改變，開始注意到這類基金優勢。

以施羅德環球可轉換債券基金為例，今年來國人持有金額節節上揚，持有比重從年初的13.5%急速增加到27.9%。

至於證券化債券基金，則主要投資資產抵押證券（ABS）、不動產抵押貸款證券（MBS）、商業不動產抵押貸款證券（CMBS）等證券化資產。這類債券多為投等級債，且具備浮動利率與存續期間較短等優勢，利率風險較低。

國內核備的相關產品主要布局美國證券化資產，施羅德證券化債券基金則是全球布局。

聯準會9月升息時受到國人偏愛的第四到第十名境外債券基金，依序為PIMCO新興市場本地貨幣債券、PIMCO全球債券、法盛盧米斯賽勒斯全球債券、富達亞洲債券、摩根新興市場本地貨幣債券、安本前緣市場債券、東方匯理美元短期債券。