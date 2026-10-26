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無懼美股動盪 Anthropic正式申請IPO
美股動盪之際，Anthropic正式申請股票首次公開發行（IPO），可望成為首家上市的先進AI模型開發商。該公司希望IPO規模能打平或超越SpaceX紀錄。
據Anthropic 26日呈交美國證交會（SEC）的文件，該公司預計在那斯達克全球精選市場掛牌，代號為「ANT」。
彭博資訊先前報導，該公司最快於11月9日當周啟動IPO行銷；知情人士透露，Anthropic期望IPO規模將追平或超越SpaceX先前創下的空前紀錄。
Anthropic尋求使用公開市場的豐沛資金，來維持領先優勢。該公司今年上半營收163億美元，但淨損807億美元。
Anthropic主要鎖定企業用戶。申報文件指出，該公司淨收入留存率（NRR） 高達900%；NRR衡量既有客戶是否留下，並隨著時間提高支出。
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