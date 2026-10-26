魯拉爆冷連任...巴西股匯雙殺 黃豆、咖啡、糖期貨也齊步走跌

巴西現任總統盧拉在25日的第二輪大選中爆冷，勝選連任，令許多寄望其對手波索納洛勝選以控制國家赤字的投資人倍感失望，巴西股、匯市26日一開盤便雙雙重挫，跌幅都超過10%，股市甚至觸發熔斷機制。

而巴西里爾重貶也將刺激該國農產品出口，預期全球市場供應將大增，黃豆、咖啡及糖等商品期貨價格26日應聲下挫。

巴西里爾一度大跌12%至5.6兌1美元。iShares MSCI巴西ETF預計將暴跌約26%。

由於國際農產品期貨市場是以美元計價，當巴西里爾大幅貶值，出口商賺取的美元可以兌換更多里爾，利潤將大幅增加。這將促使生產商增加對國際市場的供貨，全球供應預期大增，期貨價格隨之走跌。

芝加哥期貨交易所交投最熱絡的黃豆合約價格一度下跌1.7%，為8月下旬以來最低。糖和咖啡期貨也下跌，交投最熱絡的糖合約一度下跌3.6%，創下一個多月以來最大跌幅；阿拉比卡咖啡豆價格也跌深3.3%；羅布斯塔咖啡豆跌至兩年來最低。