敲定了！SpaceX簽署400億美元晶片融資合約 藉此發展AI

臉書母公司Meta，正尋求多達950億美元的股權融資，以支應人工智慧（AI）基礎設施及個人超級智慧投資。輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通，已同意合計認購最多50億美元的普通股，激勵Meta股價26日盤前上漲1.6%。

2026-10-26 20:49