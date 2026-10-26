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敲定了！SpaceX簽署400億美元晶片融資合約 藉此發展AI
SpaceX與阿波羅全球管理（Apollo Global Management），簽署約400億美元的設備融資租約，藉此籌資購買晶片發展AI。
SpaceX 26日表示，將從由阿波羅管理的實體，出租資料中心硬體，包括AI晶片等。交易預定今年底前完成，明年上半開始出租。
馬斯克25日已在社群平台X發文寫道，SpaceX達成規模400億美元的舉債交易，用來購買輝達繪圖處理器（GPU）。
外界日益憂慮AI產業大舉支出，但目前為止獲利有限，導致相關企業債陷入動盪。投資人要求更高溢價，才願意替AI建設融資。
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