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Meta增資950億美元...激勵盤前上漲1.6% 輝達等三晶片巨頭捧場

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Meta正尋求增資多達950億美元，獲輝達等三家晶片商率先表達有意認購。路透
Meta正尋求增資多達950億美元，獲輝達等三家晶片商率先表達有意認購。路透

臉書母公司Meta，正尋求多達950億美元的股權融資，以支應人工智慧（AI）基礎設施及個人超級智慧投資。輝達NVIDIA）、超微AMD）和博通，已同意合計認購最多50億美元的普通股，激勵Meta股價26日盤前上漲1.6%。

Meta 26日發布聲明表示，將發行約350億美元的普通股與特別股，首批包含2.5億股存託股份，以及225億美元的Meta A類普通股。每股存託股代表強制可轉換特別股的1/20權益。

此外，Meta也計劃透過市價發行（ATM）計畫，出售新設的C類無表決權股票，最多再籌集約600億美元。Meta上周發布財報時表示，這類無表決權股票，未來可用於支付併購及其他支出，預計明年1月開始交易。

在此之前，Meta將先以股票股利方式，向現有股東配發C類股；股東每持有一股原有Meta股票，就可獲配一股新的C類股，實質上相當於一拆二。

Meta執行長祖克柏近來透過積極招募人才，大幅重整AI業務並推出新產品，同時承諾投入數千億美元，建設支援AI模型所需的基礎設施。

該公司日前推出Muse個人AI代理，以及Muse Wonder AI模型。高層表示，在程式編寫等任務上，Muse Wonder的能力可媲美OpenAI的ChatGPT及Anthropic的Claude。

Meta本次股票發行將由摩根士丹利（大摩）和高盛集團主導承銷。

Meta 輝達 晶片 增資 超微 NVIDIA AMD

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